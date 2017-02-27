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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3554355535563557

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 177
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
26
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:03

  proftpd66 написав:что на завтра у нас? я не менял по 24.2 Если резко в низ межбанк, то слить по 24.2 утром?
Зачем сливать доллары? Их нужно только покупать и всегда! Я например никак не могу дождаться курса 23,8 или хотя бы 24,чтобы поменять бумагу.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:07

  zzzzzz написав:
Вартість врожаю, зібраного з незареєстрованих земельних ділянок в Україні торік, може сягати більше 88,5 млрд грн, пише AgroTimes.
Як зазначається, лідирують за об’ємами тіньового ринку агропродукції Миколаївська та Одеська області. Сумарно там вирощують незадекларовані культури на майже 800 тис. га.

Про це свідчать дані дослідження онлайн-сервісу EOS Crop Monitoring.

«Державні органи на основі цієї інформації зможуть хоча б приблизно ідентифікувати локальні порушення і побачити дійсні масштаби сільськогосподарського сектору та обороти виробництва поза контролем», – зазначив директор із розвитку бізнесу компанії Олександр Сакаль.

Про величезний потенціал тіньового сг для росту офіційного експорту, ВВП та врожайності пишу вже давно :wink:
В останнє було тут viewtopic.php?p=4791059#p4791059
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:09

  fin написав:
  proftpd66 написав:что на завтра у нас? я не менял по 24.2 Если резко в низ межбанк, то слить по 24.2 утром?
Зачем сливать доллары? Их нужно только покупать и всегда! Я например никак не могу дождаться курса 23,8 или хотя бы 24,чтобы поменять бумагу.

Чтоб потом купить больше долларов :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:10

orest
Теневой или не теневой экспорт, особой разницы для курса нет. Все равно эта продукция идет на экспорт. Вот насчет теневого, ну я не знаю, можно ли в тени вывести сухогруз ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:12

  zzzzzz написав:orest
Теневой или не теневой экспорт, особой разницы для курса нет. Все равно эта продукция идет на экспорт. Вот насчет теневого, ну я не знаю, можно ли в тени вывести сухогруз ?



Дизель же с Крыма сколько таскали ?
Почему Вы думаете , что нельзя ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:13

  fin написав:
  proftpd66 написав:что на завтра у нас? я не менял по 24.2 Если резко в низ межбанк, то слить по 24.2 утром?
Зачем сливать доллары? Их нужно только покупать и всегда! Я например никак не могу дождаться курса 23,8 или хотя бы 24,чтобы поменять бумагу.


я мочу попробовать создать игру:
Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

чтобы спекулировать курсом UAH/USD/EUR/PLN через онлайн обмен

если 20к$ продать по 24.2 и потом купить по 23.8 . То доход от операции будет 8000грн

20000*24.2-20000*23.8 = 8000грн прибыль за 1-5 дней

Эта спекуляция для диверсификации. Часть на депо под 20.2%, часть овернайт 15%, часть в евро, часть серебро и эта спекуляция.

Что делать с долларом?? штате печатают его 7% в год от всего объема. А сейчас надо найти какой-то доход в долларах. Депо 2%, разве что контрабасс возить в особо крупных количествах.
proftpd66
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  #<1 ... 3554355535563557
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