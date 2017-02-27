orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/ У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...
Если не будет запаса влаги,придется делать корректировку,пока пшик.
zzzzzz написав:orest Теневой или не теневой экспорт, особой разницы для курса нет. Все равно эта продукция идет на экспорт. Вот насчет теневого, ну я не знаю, можно ли в тени вывести сухогруз ?
Дизель же с Крыма сколько таскали ? Почему Вы думаете , что нельзя ?
Дизель з Криму, це я вам як ще на той час "нєпоуєхавший" кримчанин можу сказати, протягом 14 року таскали аж бєгом. Поки пропускали через КПВВ вантажівки, то майже половина черги вантажівок була головастиками, тобто тягачами без причепу. Люди їхали до найближчої кримської заправки в Армянську, заливали два повні баки та повертались на Материкову Україну, де зливали цю солярку трохи дорожче ніж вона коштувала в Криму, але трохи дешевше, ніж вона коштувала в Херобласті. Інфа - 146%.
Ну , вот видите сколько раскрытых и не раскрытых возможностей ! А если еще Устойчивая Группировка Заинтересованных людей, в достижении цели обогащения !!!!! Наших людей ничего не остановит. Вот мучают этого Одессита (главного контрабандиста ) беднягу зря ! Ничего сделать ему не могут !