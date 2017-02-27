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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3555355635573558

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 178
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
13%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
26
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:33

  orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/
У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...


Если не будет запаса влаги,придется делать корректировку,пока пшик.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:59

  Solar_simfi написав:
  холява написав:
  zzzzzz написав:orest
Теневой или не теневой экспорт, особой разницы для курса нет. Все равно эта продукция идет на экспорт. Вот насчет теневого, ну я не знаю, можно ли в тени вывести сухогруз ?



Дизель же с Крыма сколько таскали ?
Почему Вы думаете , что нельзя ?


Дизель з Криму, це я вам як ще на той час "нєпоуєхавший" кримчанин можу сказати, протягом 14 року таскали аж бєгом. Поки пропускали через КПВВ вантажівки, то майже половина черги вантажівок була головастиками, тобто тягачами без причепу. Люди їхали до найближчої кримської заправки в Армянську, заливали два повні баки та повертались на Материкову Україну, де зливали цю солярку трохи дорожче ніж вона коштувала в Криму, але трохи дешевше, ніж вона коштувала в Херобласті. Інфа - 146%.


Ну , вот видите сколько раскрытых и не раскрытых возможностей !
А если еще Устойчивая Группировка Заинтересованных людей, в достижении цели обогащения !!!!!
Наших людей ничего не остановит.
Вот мучают этого Одессита (главного контрабандиста ) беднягу зря !
Ничего сделать ему не могут !
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:13

Скинул по 27 евро страждущим. Смотрю по 26.95 отдают, ждем завтра.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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