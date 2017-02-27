orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/ У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...
Если не будет запаса влаги,придется делать корректировку,пока пшик.
zzzzzz написав:orest Теневой или не теневой экспорт, особой разницы для курса нет. Все равно эта продукция идет на экспорт. Вот насчет теневого, ну я не знаю, можно ли в тени вывести сухогруз ?
Дизель же с Крыма сколько таскали ? Почему Вы думаете , что нельзя ?
Дизель з Криму, це я вам як ще на той час "нєпоуєхавший" кримчанин можу сказати, протягом 14 року таскали аж бєгом. Поки пропускали через КПВВ вантажівки, то майже половина черги вантажівок була головастиками, тобто тягачами без причепу. Люди їхали до найближчої кримської заправки в Армянську, заливали два повні баки та повертались на Материкову Україну, де зливали цю солярку трохи дорожче ніж вона коштувала в Криму, але трохи дешевше, ніж вона коштувала в Херобласті. Інфа - 146%.
Ну , вот видите сколько раскрытых и не раскрытых возможностей ! А если еще Устойчивая Группировка Заинтересованных людей, в достижении цели обогащения !!!!! Наших людей ничего не остановит. Вот мучают этого Одессита (главного контрабандиста ) беднягу зря ! Ничего сделать ему не могут !
Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів,оформлених з 22.11.2019р.)15 грн Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді: 1.текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 5 грн
в принципе не дорого 20 грн \ мес 15\12 =1,25% мес ставка , (20 \ 1,25 ) *100= 1600 грн должны лежать сверху что бы компенсировать 20 грн\мес обязательных платежей И наверное возможно даже отказаться от смс
10.Комісія за обслуговування не активного рахунку, щомісячно 50 грн.
если пополнять ежемесячно то карта считается активной ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama, хоть и оффтоп, но отвечу: 1. Смс можно не подключать. Или переключить на пуш-уведомления (мне так даже больше нравится) 2. Страховку особо даже не предлагают. Может ее больше толкают к кредиткам, хз. 3. по активности счёта не знаю, у меня есть движения. И карта пока новая, наверно ни у кого не насобиралось столько простоев
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин