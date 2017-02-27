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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3555355635573558

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 178
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
13%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
26
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:33

  orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/
У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...


Если не будет запаса влаги,придется делать корректировку,пока пшик.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:59

  Solar_simfi написав:
  холява написав:
  zzzzzz написав:orest
Теневой или не теневой экспорт, особой разницы для курса нет. Все равно эта продукция идет на экспорт. Вот насчет теневого, ну я не знаю, можно ли в тени вывести сухогруз ?



Дизель же с Крыма сколько таскали ?
Почему Вы думаете , что нельзя ?


Дизель з Криму, це я вам як ще на той час "нєпоуєхавший" кримчанин можу сказати, протягом 14 року таскали аж бєгом. Поки пропускали через КПВВ вантажівки, то майже половина черги вантажівок була головастиками, тобто тягачами без причепу. Люди їхали до найближчої кримської заправки в Армянську, заливали два повні баки та повертались на Материкову Україну, де зливали цю солярку трохи дорожче ніж вона коштувала в Криму, але трохи дешевше, ніж вона коштувала в Херобласті. Інфа - 146%.


Ну , вот видите сколько раскрытых и не раскрытых возможностей !
А если еще Устойчивая Группировка Заинтересованных людей, в достижении цели обогащения !!!!!
Наших людей ничего не остановит.
Вот мучают этого Одессита (главного контрабандиста ) беднягу зря !
Ничего сделать ему не могут !
холява
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 22:13

Скинул по 27 евро страждущим. Смотрю по 26.95 отдают, ждем завтра.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:02

Скільки загальний борг $89 чи $110 млрд?
Пишуть $120 млрд на 30.09.2019
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Банк Форвард, карта "коко-дебетная"

Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» (для договорів,оформлених з 22.11.2019р.)15 грн
Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді:
1.текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 5 грн

в принципе не дорого 20 грн \ мес
15\12 =1,25% мес ставка , (20 \ 1,25 ) *100= 1600 грн должны лежать сверху что бы компенсировать 20 грн\мес обязательных платежей
И наверное возможно даже отказаться от смс :)

10.Комісія за обслуговування не активного рахунку, щомісячно 50 грн.
если пополнять ежемесячно то карта считается активной ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:49

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:А какой поезд до востребования дает 15%-й бульён ?)

Банк Форвард, карта "коко-дебетная", и у меня есть ещё "депозитка" (эту уже не выпускают)


коко-фарса 15% при условии что в любой момент могус снизить? Фин. шмона пока не было у Фарса или у ТАСа?

Я тоже слил часть под депо 20.2% (включая капитализация 18.5%+1.8%), но ожидаю 25.5 и хочу продать. по такому курсу или 24.8

по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ :lol:


В каком банке,если не секрет такие условия 18,5%?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:03

  shatenerbi написав:
  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:Банк Форвард, карта "коко-дебетная", и у меня есть ещё "депозитка" (эту уже не выпускают)


коко-фарса 15% при условии что в любой момент могус снизить? Фин. шмона пока не было у Фарса или у ТАСа?

Я тоже слил часть под депо 20.2% (включая капитализация 18.5%+1.8%), но ожидаю 25.5 и хочу продать. по такому курсу или 24.8

по прогнозам девальвация будет до 3 квартала, а потом опять отбой до НГ :lol:


В каком банке,если не секрет такие условия 18,5%?


уже нету. Были в монобаке. 18 целый год и потом 18.5. Потом 17.5 и потом 16.5 Сейчас можете открыть в газе 14.5% на минимальнй остаток на целый год.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:19

yama, хоть и оффтоп, но отвечу:
1. Смс можно не подключать. Или переключить на пуш-уведомления (мне так даже больше нравится)
2. Страховку особо даже не предлагают. Может ее больше толкают к кредиткам, хз.
3. по активности счёта не знаю, у меня есть движения. И карта пока новая, наверно ни у кого не насобиралось столько простоев
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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