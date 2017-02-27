Додано: Вів 21 січ, 2020 00:19

yama, хоть и оффтоп, но отвечу:

1. Смс можно не подключать. Или переключить на пуш-уведомления (мне так даже больше нравится)

2. Страховку особо даже не предлагают. Может ее больше толкают к кредиткам, хз.

3. по активности счёта не знаю, у меня есть движения. И карта пока новая, наверно ни у кого не насобиралось столько простоев

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин