Додано: Вів 21 січ, 2020 08:38

freeze написав: Украина заняла 56-е место в рейтинге инновационных экономик мира-2020 среди 60 стран, таким образом просев на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Рейтинг был составлен финансовым изданием Bloomberg, которое уже восемь лет подряд анализирует экономику 60 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии, а также некоторых стран Африки.



По данным издания, впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить Южную Корею и выйти на первое место, подвинув конкурента на вторую позицию. Третье место досталось Сингапуру.





https://www.bloomberg.com/news/articles ... ive-nation



Из положительного - обгоняем Вьетнам, Казахстан, Египет и Макао, ну и понятно, что вероятно многие страны не вошедшие в рейтинг.

Из отрицательного - отрицательная динамика.

Надо, чтобы Гончарук до 4 февраля доложил, кроме важных вопросов зарплат министров и в Нафтогазе, разделения четырех министерств на восемь, еще какие-то свои мысли по увеличению инновационности экономики, имхо. Украина заняла 56-е место в рейтинге инновационных экономик мира-2020 среди 60 стран, таким образом просев на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Рейтинг был составлен финансовым изданием Bloomberg, которое уже восемь лет подряд анализирует экономику 60 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии, а также некоторых стран Африки.По данным издания, впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить Южную Корею и выйти на первое место, подвинув конкурента на вторую позицию. Третье место досталось Сингапуру.Из положительного - обгоняем Вьетнам, Казахстан, Египет и Макао, ну и понятно, что вероятно многие страны не вошедшие в рейтинг.Из отрицательного - отрицательная динамика.Надо, чтобы Гончарук до 4 февраля доложил, кроме важных вопросов зарплат министров и в Нафтогазе, разделения четырех министерств на восемь, еще какие-то свои мысли по увеличению инновационности экономики, имхо.

Так це уже при За, а не при По.

Зробили разом (с) Так це уже при За, а не при По.Зробили разом (с)

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/