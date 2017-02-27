freeze написав:Украина заняла 56-е место в рейтинге инновационных экономик мира-2020 среди 60 стран, таким образом просев на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Рейтинг был составлен финансовым изданием Bloomberg, которое уже восемь лет подряд анализирует экономику 60 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии, а также некоторых стран Африки.
По данным издания, впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить Южную Корею и выйти на первое место, подвинув конкурента на вторую позицию. Третье место досталось Сингапуру.
Из положительного - обгоняем Вьетнам, Казахстан, Египет и Макао, ну и понятно, что вероятно многие страны не вошедшие в рейтинг. Из отрицательного - отрицательная динамика. Надо, чтобы Гончарук до 4 февраля доложил, кроме важных вопросов зарплат министров и в Нафтогазе, разделения четырех министерств на восемь, еще какие-то свои мысли по увеличению инновационности экономики, имхо.
Так це уже при За, а не при По. Зробили разом (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ще вчора читав цю статтю на економічній правді. Почитайте коментарі у ФБ автора. Напевно біда із якісними економічними журналістами і преса не гребує постами із ФБ. Головне, щоб в автора було багато друзів із бізнесу та інвестбанкірів і внизу поставити підпис, що редакція може не поділяти думку автора.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае
Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....
Мабуть, трошки не так. В нормальні роки спочатку в березні танув сніг і давав вологу. А вже потім потрібен був дощ в травні. Щодо температури, то рослинам приблизно все одно чи під снігом 2-5 тепла чи без снігу приблизно стільки ж. Але опадів у вигляді снігу чи дощу в лютому-березні треба буде. Крім посіяного восени ще багато треба буде сіяти і садити весною. Березнева і травнева вологи - це трохи різні речі... П.С. Чекаємо сьогоднішнього розміщення, воно багато про що розкаже...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.