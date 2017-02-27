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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3556355735583559

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 179
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
13%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 08:38

  freeze написав:Украина заняла 56-е место в рейтинге инновационных экономик мира-2020 среди 60 стран, таким образом просев на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Рейтинг был составлен финансовым изданием Bloomberg, которое уже восемь лет подряд анализирует экономику 60 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии, а также некоторых стран Африки.

По данным издания, впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить Южную Корею и выйти на первое место, подвинув конкурента на вторую позицию. Третье место досталось Сингапуру.


https://www.bloomberg.com/news/articles ... ive-nation

Из положительного - обгоняем Вьетнам, Казахстан, Египет и Макао, ну и понятно, что вероятно многие страны не вошедшие в рейтинг.
Из отрицательного - отрицательная динамика.
Надо, чтобы Гончарук до 4 февраля доложил, кроме важных вопросов зарплат министров и в Нафтогазе, разделения четырех министерств на восемь, еще какие-то свои мысли по увеличению инновационности экономики, имхо.

Так це уже при За, а не при По.
Зробили разом (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 08:54

  alex10 написав:Експерт п"яний ?
https://biz.censor.net.ua/columns/31708 ... ozemtsyami

Ще вчора читав цю статтю на економічній правді. Почитайте коментарі у ФБ автора. Напевно біда із якісними економічними журналістами і преса не гребує постами із ФБ. Головне, щоб в автора було багато друзів із бізнесу та інвестбанкірів і внизу поставити підпис, що редакція може не поділяти думку автора.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:24

  Pupsik написав:
  Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае


Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному .... :lol:

Мабуть, трошки не так. В нормальні роки спочатку в березні танув сніг і давав вологу. А вже потім потрібен був дощ в травні. Щодо температури, то рослинам приблизно все одно чи під снігом 2-5 тепла чи без снігу приблизно стільки ж. Але опадів у вигляді снігу чи дощу в лютому-березні треба буде. Крім посіяного восени ще багато треба буде сіяти і садити весною. Березнева і травнева вологи - це трохи різні речі...
П.С. Чекаємо сьогоднішнього розміщення, воно багато про що розкаже...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<1 ... 3556355735583559
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