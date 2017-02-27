Ще вчора читав цю статтю на економічній правді. Почитайте коментарі у ФБ автора. Напевно біда із якісними економічними журналістами і преса не гребує постами із ФБ. Головне, щоб в автора було багато друзів із бізнесу та інвестбанкірів і внизу поставити підпис, що редакція може не поділяти думку автора.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае
Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....
Мабуть, трошки не так. В нормальні роки спочатку в березні танув сніг і давав вологу. А вже потім потрібен був дощ в травні. Щодо температури, то рослинам приблизно все одно чи під снігом 2-5 тепла чи без снігу приблизно стільки ж. Але опадів у вигляді снігу чи дощу в лютому-березні треба буде. Крім посіяного восени ще багато треба буде сіяти і садити весною. Березнева і травнева вологи - це трохи різні речі... П.С. Чекаємо сьогоднішнього розміщення, воно багато про що розкаже...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Центробанк Китаю "влив" у ринки 36 мільярдів доларів і різко зміцнив юань
Як випливає із заяви банку, кошти були додані через операції 14-денного зворотного репо за ставкою 2,65%. Заходи спрямовані на підтримку на достатньому рівні ліквідності в банківській системі Китаю напередодні канікул з нагоди святкування Нового року за місячним календарем (настане в ніч з 24 на 25 січня).
У заяві ЦБ зазначається, що в поточному році Китай продовжить дотримуватися проактивної фіскальної політики та нейтральної – "ні занадто жорсткої, ні занадто м'якої" – грошово-кредитної політики з метою забезпечення економічного зростання країни, а також підтримки ліквідності на розумному й достатньому рівні.
Крім того, центробанк Китаю підвищив курс юаня до долара на 214 базисних пунктів, до 6,8664 юаня за долар. Згідно із статистикою регулятора, це максимальне значення з 22 липня 2019 року.
Як пише в зв'язку з цим фінансовий портал "Сіна цайцзін", для зміцнення обмінного курсу є кілька причин: "Стабілізація китайсько-американських торговельно-економічних відносин, підвищення ризикових апетитів інвесторів, а також зниження в короткостроковому періоді індексу долара надали позитивний вплив на зміцнення женьміньбі до американської валюти".
Як передає портал з посиланням на китайських експертів, в 2020 році юань може зміцнитися до 6,72 за долар.
Світовій економіці загрожує нова Велика депресія через загальну нерівність та нестабільність фінансового сектору.
Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, виступаючи в Інституті світової економіки Петерсона, повідомляє The Guardian.
Згідно з новим дослідженням МВФ, наразі в світі спостерігається тренд, подібний до ситуації 1920-х років, які закінчилися крахом ринків в 1929 році.
Також вона звернула увагу, що за останні 20 років нерівності між країнами стало менше, проте розрив між громадянами всередині однієї країни став набагато помітнішим.
"У Великобританії, наприклад, 10% найбільш забезпечених громадян мають стільки ж багатства, скільки 50% найбідніших. Ця ситуація спостерігається практично в кожній країні Організації економічного співробітництва і розвитку, де розрив між найбагатшими і найбіднішими верствами досяг або близький до рекордного", – сказала вона.
Георгієва додала, що цей тренд нагадує ситуацію, яка відбувалася на початку XX століття, коли технології і укрупнення підприємств привели до процвітання, до епохи "ревучих 20-х", а в підсумку до фінансової кризи.
Також директор-розпорядник МВФ зазначила, що надмірне зростання нерівності грає на руку популістам, що загрожує політичними переворотами.
Вона також заявила, що кліматичні проблеми і торговий протекціонізм означають ще більшу фінансову волатильність і соціальну нестабільність в майбутньому.
Загальна добова ліквідність 63 433,47 + 49 217 - 0,0 = 112 650,47(109 862,82 + 2 787,65) млн. гривень.
Загально добова ліквідність ВИРОСЛА! Її більше 112 млрд.грн. Більше за середню величину з початку року. Коррахунки також більші за норматив. Ліквідності більш ніж достатньо як для поточних розрахунків, так і дляпроведення аукціону. Завдяки чому виросла ліквідність поки що не відомо, аналізу ліквідності від НБУ ще немає!
Це нетипова поведінка вже другий день, ну як "День сурка"! Коррахунки виросли більше ніж на 2 млрд.грн., а ось нічні запозичення НБУ, хоч і трошки, а таки знову припали. Здається, гроші Казначейство вирішило повертати тільки в кінці дня, коли вже щось робити пізно.
Сьогодні аукціон, розрахунки за яким будуть тільки завтра
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Щось про це багато стали говорити : Статки 2,1 тисячі світових мільярдерів в сукупності перевищують сукупні статки 60 відсотків населення планети. Про це йдеться в опублікованому у понеділок, 20 січня, дослідженні міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam. "Економічна нерівність вийшла з-під контролю. У 2019 статки мільярдерів у світі - 2 153 людей - були більшими, ніж у 4,6 мільярда людей " https://www.dw.com/