RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35573558355935603561>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 179
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
13%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 08:54

  alex10 написав:Експерт п"яний ?
https://biz.censor.net.ua/columns/31708 ... ozemtsyami

Ще вчора читав цю статтю на економічній правді. Почитайте коментарі у ФБ автора. Напевно біда із якісними економічними журналістами і преса не гребує постами із ФБ. Головне, щоб в автора було багато друзів із бізнесу та інвестбанкірів і внизу поставити підпис, що редакція може не поділяти думку автора.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 688
З нами з: 23.01.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:24

  Pupsik написав:
  Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае


Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному .... :lol:

Мабуть, трошки не так. В нормальні роки спочатку в березні танув сніг і давав вологу. А вже потім потрібен був дощ в травні. Щодо температури, то рослинам приблизно все одно чи під снігом 2-5 тепла чи без снігу приблизно стільки ж. Але опадів у вигляді снігу чи дощу в лютому-березні треба буде. Крім посіяного восени ще багато треба буде сіяти і садити весною. Березнева і травнева вологи - це трохи різні речі...
П.С. Чекаємо сьогоднішнього розміщення, воно багато про що розкаже...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2015 раз.
Подякували: 2954 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:45

  proftpd66 написав:что на завтра у нас? я не менял по 24.2 Если резко в низ межбанк, то слить по 24.2 утром?

Я вчера еще слил пачечку. Сейчас у меня главная задача - успеть зайти в долгие грн депо, пока ставки еще не упали до ожидаемых 8-10%.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 4058
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Полно вижу народу слилось...
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 303
З нами з: 30.05.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:56

Панове, тенденція до зниження курсу чи навпаки?
manzik1986
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:57

  escobar написав:Полно вижу народу слилось...

Аж дві людини :lol:
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3213
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:05

Центробанк Китаю "влив" у ринки 36 мільярдів доларів і різко зміцнив юань

Як випливає із заяви банку, кошти були додані через операції 14-денного зворотного репо за ставкою 2,65%. Заходи спрямовані на підтримку на достатньому рівні ліквідності в банківській системі Китаю напередодні канікул з нагоди святкування Нового року за місячним календарем (настане в ніч з 24 на 25 січня).

У заяві ЦБ зазначається, що в поточному році Китай продовжить дотримуватися проактивної фіскальної політики та нейтральної – "ні занадто жорсткої, ні занадто м'якої" – грошово-кредитної політики з метою забезпечення економічного зростання країни, а також підтримки ліквідності на розумному й достатньому рівні.

Крім того, центробанк Китаю підвищив курс юаня до долара на 214 базисних пунктів, до 6,8664 юаня за долар. Згідно із статистикою регулятора, це максимальне значення з 22 липня 2019 року.

Як пише в зв'язку з цим фінансовий портал "Сіна цайцзін", для зміцнення обмінного курсу є кілька причин: "Стабілізація китайсько-американських торговельно-економічних відносин, підвищення ризикових апетитів інвесторів, а також зниження в короткостроковому періоді індексу долара надали позитивний вплив на зміцнення женьміньбі до американської валюти".

Як передає портал з посиланням на китайських експертів, в 2020 році юань може зміцнитися до 6,72 за долар.
jump
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:05

Світовій економіці загрожує нова Велика депресія через загальну нерівність та нестабільність фінансового сектору.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, виступаючи в Інституті світової економіки Петерсона, повідомляє The Guardian.

Згідно з новим дослідженням МВФ, наразі в світі спостерігається тренд, подібний до ситуації 1920-х років, які закінчилися крахом ринків в 1929 році.

Також вона звернула увагу, що за останні 20 років нерівності між країнами стало менше, проте розрив між громадянами всередині однієї країни став набагато помітнішим.

"У Великобританії, наприклад, 10% найбільш забезпечених громадян мають стільки ж багатства, скільки 50% найбідніших. Ця ситуація спостерігається практично в кожній країні Організації економічного співробітництва і розвитку, де розрив між найбагатшими і найбіднішими верствами досяг або близький до рекордного", – сказала вона.

Георгієва додала, що цей тренд нагадує ситуацію, яка відбувалася на початку XX століття, коли технології і укрупнення підприємств привели до процвітання, до епохи "ревучих 20-х", а в підсумку до фінансової кризи.

Також директор-розпорядник МВФ зазначила, що надмірне зростання нерівності грає на руку популістам, що загрожує політичними переворотами.

Вона також заявила, що кліматичні проблеми і торговий протекціонізм означають ще більшу фінансову волатильність і соціальну нестабільність в майбутньому.
jump
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:09

Кардіограма ліквідності знову гроші пізно дали


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 63 433,47154863(60 250,82213316 + 2 339,15926212) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 49 217(49 612 - 395) млн.

Загальна добова ліквідність 63 433,47 + 49 217 - 0,0 = 112 650,47(109 862,82 + 2 787,65) млн. гривень. :!:

Загально добова ліквідність ВИРОСЛА! Її більше 112 млрд.грн. Більше за середню величину з початку року.
Коррахунки також більші за норматив.
Ліквідності більш ніж достатньо як для поточних розрахунків, так і дляпроведення аукціону.
Завдяки чому виросла ліквідність поки що не відомо, аналізу ліквідності від НБУ ще немає!

Це нетипова поведінка вже другий день, ну як "День сурка"! Коррахунки виросли більше ніж на 2 млрд.грн., а ось нічні запозичення НБУ, хоч і трошки, а таки знову припали. Здається, гроші Казначейство вирішило повертати тільки в кінці дня, коли вже щось робити пізно.

Сьогодні аукціон, розрахунки за яким будуть тільки завтра :!:

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось про це багато стали говорити :
Статки 2,1 тисячі світових мільярдерів в сукупності перевищують сукупні статки 60 відсотків населення планети. Про це йдеться в опублікованому у понеділок, 20 січня, дослідженні міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam. "Економічна нерівність вийшла з-під контролю. У 2019 статки мільярдерів у світі - 2 153 людей - були більшими, ніж у 4,6 мільярда людей "
https://www.dw.com/
Puente
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35573558355935603561>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, SILVER_UA і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1657, 1658, 1659
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16582 2052357
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 06:38
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
339 54705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 13:15
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1499044
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.