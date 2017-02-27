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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3558355935603561>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 179
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
13%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:12

  escobar написав:Полно вижу народу слилось...

под размещение овгз
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:13

  escobar написав:Полно вижу народу слилось...

та кто им доктор...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:14

  edvardd написав:
  escobar написав:Полно вижу народу слилось...

та кто им доктор...

Действительно, кто им доктор, что они снова неплохо заработают и за счет процентов по грн депо и за счет ревальвации :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:20

подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?
Востаннє редагувалось dmetr в Вів 21 січ, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:20

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
10:00
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З вечора припали на 3-5 копійок.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:27

  dmetr написав:подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?

Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.

Стыдно, финансы.юа.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:29

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:
  fin написав:Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.

Дочекалися?! Затарилися?! Беріть по скільки є, щоб потім не жалкувати!

моя тёща тоже очень умная "потом".

Напевне вся в свого зятя...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:31

And down we go :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:34

  twin написав:
  escobar написав:Полно вижу народу слилось...

Аж дві людини :lol:


три
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:41

  Alex2006 написав:
  edvardd написав:
  escobar написав:Полно вижу народу слилось...

та кто им доктор...

Действительно, кто им доктор, что они снова неплохо заработают и за счет процентов по грн депо и за счет ревальвации :)

на ветке озвучивали целевой уровень 24,5 - уже достигли?
edvardd
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