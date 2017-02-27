Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:12
escobar написав:
Полно вижу народу слилось...
под размещение овгз
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:13
escobar написав:
Полно вижу народу слилось...
та кто им доктор...
edvardd
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:14
edvardd написав: escobar написав:
Полно вижу народу слилось...
та кто им доктор...
Действительно, кто им доктор, что они снова неплохо заработают и за счет процентов по грн депо и за счет ревальвации
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:20
подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?
Востаннє редагувалось
dmetr
в Вів 21 січ, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:20
Хай щастить! Вітаюсь совсіма. 10:00 З вечора припали на 3-5 копійок. ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:27
dmetr написав:
подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?
Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Стыдно, финансы.юа.
curiousobro
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:29
juristkostya написав: Qwerty написав: fin написав:
Понятно. Значит надо ждать 15 числа, чтобы затариться баксом па23,5. Ждем.
Дочекалися?! Затарилися?! Беріть по скільки є, щоб потім не жалкувати!
моя тёща тоже очень умная "потом".
Напевне вся в свого зятя...
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:31
And down we go
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:34
twin написав: escobar написав:
Полно вижу народу слилось...
Аж дві людини
три
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:41
Alex2006 написав: edvardd написав: escobar написав:
Полно вижу народу слилось...
та кто им доктор...
Действительно, кто им доктор, что они снова неплохо заработают и за счет процентов по грн депо и за счет ревальвации
на ветке озвучивали целевой уровень 24,5 - уже достигли?
edvardd
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