Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05

Ірина_ написав: curiousobro написав: dmetr написав: подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает? подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?

Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.



Стыдно, финансы.юа. Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.Стыдно, финансы.юа.

Ідея обговорювалася минулого року. Плани на цей рік поки ще не затвердили. Як тільки буде якась інформація обов'язково розповім Вам про це. Розуму вистачає, не вистачає рук



З пов. Ідея обговорювалася минулого року. Плани на цей рік поки ще не затвердили. Як тільки буде якась інформація обов'язково розповім Вам про це. Розуму вистачає, не вистачає рукЗ пов.

Вам к сведенью. К планам так сказать.Его хостинг отключается/засыпает при достижении 10к запросов в день или 100 юников в день. Уже пару дней как недоступен после обеда.Делайте выводы, сколько вы теряете денег на отсутствии такого функционала.Про руки я вам уже сказал - наняли бы его на удаленку.Человек за все время донатами получил около 400 грн, то есть все на голом энтузиазме. Простимулируйте немного его энтузиазм и будете обладать уникальным контентом в Украине. Его ресурс уже как год единственный с подобной табличкой.