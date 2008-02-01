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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3559356035613562>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 180
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Pupsik написав:
  Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае


Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....
Не пишите бред, и в мае нужны осадки и зимой, одно другому не противоречит, если за зимний период и ранюю весну влага сверху и та, что в земле не сомкнутся рассчитывать на хороший урожай, даже если пройдут дождики в мае не приходится, для каждой стадии вегетации необходима влага, сори за офтоп.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:44

  edvardd написав:
  Alex2006 написав:
  edvardd написав:та кто им доктор...

Действительно, кто им доктор, что они снова неплохо заработают и за счет процентов по грн депо и за счет ревальвации :)

на ветке озвучивали целевой уровень 24,5 - уже достигли?
то что кто-то озвучил, не значит, что так и будет :D
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прошу подсказать, какие банки для онлайн купли продажи лучше всего? В обменках курс лучше, но из-за работы не всегда успеваю одевать кеды, заранее благодарю.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:54

  curiousobro написав:
  dmetr написав:подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?

Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.

Стыдно, финансы.юа.

Ідея обговорювалася минулого року. Плани на цей рік поки ще не затвердили. Як тільки буде якась інформація обов'язково розповім Вам про це. Розуму вистачає, не вистачає рук :wink:

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:55

  edvardd написав:
  orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/
У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...
если насчёт багато можно согласиться, то дорого, под вопросом:
1.02.2008 пшеница - 1349.4 баксов
03.11.2008 пшеница - 505.2 баксов...

А при чем тут цены 12-летней давности, да еще в период мирового финансового кризиса?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:57

межбанк

уперлись в примерно 24.25, НБУ работает ?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:00

  portoz написав:Прошу подсказать, какие банки для онлайн купли продажи лучше всего? В обменках курс лучше, но из-за работы не всегда успеваю одевать кеды, заранее благодарю.

Ждите когда подымется вот этот сайт https://mustbe.ml/kurs/
Там самая актуальная инфа в Украине в этом вопросе.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05

  Ірина_ написав:
  curiousobro написав:
  dmetr написав:подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?

Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.

Стыдно, финансы.юа.

Ідея обговорювалася минулого року. Плани на цей рік поки ще не затвердили. Як тільки буде якась інформація обов'язково розповім Вам про це. Розуму вистачає, не вистачає рук :wink:

З пов.

Вам к сведенью. К планам так сказать.
Его хостинг отключается/засыпает при достижении 10к запросов в день или 100 юников в день. Уже пару дней как недоступен после обеда.
Делайте выводы, сколько вы теряете денег на отсутствии такого функционала.

Про руки я вам уже сказал - наняли бы его на удаленку.
Человек за все время донатами получил около 400 грн, то есть все на голом энтузиазме. Простимулируйте немного его энтузиазм и будете обладать уникальным контентом в Украине. Его ресурс уже как год единственный с подобной табличкой.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:23

  Realist написав:Наш експорт.
Рекомендую статтю
http://texty.org.ua/d/2020/trade-map/?f ... fa1HQ5OeWI

Загалом, за ці декілька десятків років українська економіка однозначно довела, що в критичних умовах може перебудовуватися й орієнтуватися на нові ринки. Після кожного наступного форс-мажору наша економіка відновлювалася та ще більше нарощувала обсяги експорту-імпорту. Українська експортери показали, що вони є конкурентними й здатними займати нові ніші на світових ринках.

Та структура українського експорту загалом залишається однотипною: велика кількість сільськогосподарської продукції, продукції металургії, і зовсім невелика частина більш високотехнологічної продукції. Вочевидь, тепер перед українськими експортерами та урядом, який має стимулювати бізнес у правильному напрямку, стоять глобальні завдання – налагодження виробництва та опанування ринків продукції з більшою доданою вартістю.


Після кожного наступного форс-мажору наша економіка відновлювалася та ще більше нарощувала обсяги експорту-імпорту.
гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:33

  portoz написав:
Pupsik написав:
  Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае


Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....
Не пишите бред, и в мае нужны осадки и зимой, одно другому не противоречит, если за зимний период и ранюю весну влага сверху и та, что в земле не сомкнутся рассчитывать на хороший урожай, даже если пройдут дождики в мае не приходится, для каждой стадии вегетации необходима влага, сори за офтоп.

Я прошу прощения за офтоп но еще ни разу не было засухи в феврале -апреле
Вело
 
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