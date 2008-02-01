Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае
Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....
Не пишите бред, и в мае нужны осадки и зимой, одно другому не противоречит, если за зимний период и ранюю весну влага сверху и та, что в земле не сомкнутся рассчитывать на хороший урожай, даже если пройдут дождики в мае не приходится, для каждой стадии вегетации необходима влага, сори за офтоп.
orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/ У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...
если насчёт багато можно согласиться, то дорого, под вопросом: 1.02.2008 пшеница - 1349.4 баксов 03.11.2008 пшеница - 505.2 баксов...
А при чем тут цены 12-летней давности, да еще в период мирового финансового кризиса?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
dmetr написав:подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?
Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Стыдно, финансы.юа.
Ідея обговорювалася минулого року. Плани на цей рік поки ще не затвердили. Як тільки буде якась інформація обов'язково розповім Вам про це. Розуму вистачає, не вистачає рук
З пов.
Вам к сведенью. К планам так сказать. Его хостинг отключается/засыпает при достижении 10к запросов в день или 100 юников в день. Уже пару дней как недоступен после обеда. Делайте выводы, сколько вы теряете денег на отсутствии такого функционала.
Про руки я вам уже сказал - наняли бы его на удаленку. Человек за все время донатами получил около 400 грн, то есть все на голом энтузиазме. Простимулируйте немного его энтузиазм и будете обладать уникальным контентом в Украине. Его ресурс уже как год единственный с подобной табличкой.
Загалом, за ці декілька десятків років українська економіка однозначно довела, що в критичних умовах може перебудовуватися й орієнтуватися на нові ринки. Після кожного наступного форс-мажору наша економіка відновлювалася та ще більше нарощувала обсяги експорту-імпорту. Українська експортери показали, що вони є конкурентними й здатними займати нові ніші на світових ринках.
Та структура українського експорту загалом залишається однотипною: велика кількість сільськогосподарської продукції, продукції металургії, і зовсім невелика частина більш високотехнологічної продукції. Вочевидь, тепер перед українськими експортерами та урядом, який має стимулювати бізнес у правильному напрямку, стоять глобальні завдання – налагодження виробництва та опанування ринків продукції з більшою доданою вартістю.
Після кожного наступного форс-мажору наша економіка відновлювалася та ще більше нарощувала обсяги експорту-імпорту. гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае
Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....
Не пишите бред, и в мае нужны осадки и зимой, одно другому не противоречит, если за зимний период и ранюю весну влага сверху и та, что в земле не сомкнутся рассчитывать на хороший урожай, даже если пройдут дождики в мае не приходится, для каждой стадии вегетации необходима влага, сори за офтоп.
Я прошу прощения за офтоп но еще ни разу не было засухи в феврале -апреле