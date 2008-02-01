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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3559356035613562

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 180
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:41

  Вело написав:Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....
Не пишите бред, и в мае нужны осадки и зимой, одно другому не противоречит, если за зимний период и ранюю весну влага сверху и та, что в земле не сомкнутся рассчитывать на хороший урожай, даже если пройдут дождики в мае не приходится, для каждой стадии вегетации необходима влага, сори за офтоп.[/quote]
Я прошу прощения за офтоп но еще ни разу не было засухи в феврале -апреле[/quote]

Ну не треба писати явні дурниці - чи це такий собі стеб ?
Народ правильно пише - не буде вологи в товстому шарі грунту - буде посуха . Волога в товстий шар потрапляє переважно в осіннє-весняний період . Сніг чи дощ - несуттєво , аби була певна кількість - хоч і бажано не одномоментно ...
В минулому році в серпні були області , де вологість грунту на глибині до 1 м ( тобто від поверхні ) була нульова ! Це вже реально початок посухи ...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:50

  Ірина_ написав:
  curiousobro написав:
  dmetr написав:подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?

Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.

Стыдно, финансы.юа.

Ідея обговорювалася минулого року. Плани на цей рік поки ще не затвердили. Як тільки буде якась інформація обов'язково розповім Вам про це. Розуму вистачає, не вистачає рук :wink:

З пов.


Ірина, ось вам бізнес ідея -
напишіть колезі mustbe що вже давно зробив потрібний усім українцям сервіс
https://mustbe.ml/kurs/
і викупіть в нього це за пару К (чи десятків К) - для такого монстра як finance/minfin .ua - це блохи.

НІХТО більше не спромігся, окрім нього зробити цю геніальну річ,
і те, що сервіс падає і часто недоступний говорить лише про одне - ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит на дану послугу.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:55

  Starikan написав:
  edvardd написав:
  orest написав:У звязку з погодними катаклізмами цьогорічний врожай пшениці в Австралії буде мінімум на 6 млн тон менше ніж планувалося. А буде ж така сама ситуація і з іншими зерновими https://landlord.ua/news/temperaturna-k ... a-u-vohni/
У нас же синоптики прогнозують з 4 лютого і аж до кінця місяця дощі і температуру 6-15 тепла протягом лютого. Маємо шанс експортувати багато і дорого...
если насчёт багато можно согласиться, то дорого, под вопросом:
1.02.2008 пшеница - 1349.4 баксов
03.11.2008 пшеница - 505.2 баксов...

А при чем тут цены 12-летней давности, да еще в период мирового финансового кризиса?

это цены до и после кризиса, на пороге которого мы стоим, дальше сами...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:56

  orest написав:
  Pupsik написав:
Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному .... :lol:

Мабуть, трошки не так. В нормальні роки спочатку в березні танув сніг і давав вологу. А вже потім потрібен був дощ в травні. Щодо температури, то рослинам приблизно все одно чи під снігом 2-5 тепла чи без снігу приблизно стільки ж. Але опадів у вигляді снігу чи дощу в лютому-березні треба буде. Крім посіяного восени ще багато треба буде сіяти і садити весною. Березнева і травнева вологи - це трохи різні речі...
П.С. Чекаємо сьогоднішнього розміщення, воно багато про що розкаже...


Gismeteo по Одессе в прогнозе на февраль вообще отжигает, даже ночью всегда плюс, днем до +12

Одна надежда, что в марте всё-таки выпадет первый снег, и что подобное повышение температуры не перейдет на летние месяцы, сваримся вместе с урожаем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:даже ночью всегда плюс, днем до +12


по прогнозам світових метеорологів, якщо така жара буде ще пару років - рівень світового океану за рахунок танення вічнозамерзлих льодів А/A/G підніметься на пару метрів
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:11

странная зависимость...

Рубль угодил в волну распродаж рискованных активов, которую спровоцировали опасения распространения по миру коронавируса, выявленного в Китае в преддверии праздничных новогодних отпусков китайских граждан. Власти Китая подтвердили передачу нового типа пневмонии при контакте с инфицированными — от человека к человеку. Последнее доказательство тому — заражение медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным. Минимум 14 медицинских работников заразились в КНР от инфицированных коронавирусом нового типа.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:13

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.01.2020.................24,254
Гривна укрепилась на 7 копеек.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия и долго топтались в нерешительности. Сначала сузили спред на копейку сверху, потом, около 11 на полкопейки снизу. Только после 11-20 решились идти в горы. К 12 одолели 3 копейки.
НБУ вчера на рынок не выходил. Это была уже третья сессия с относительно равновесной торговлей.
Остатки на коррсчетах выросли. На увеличенние ликвидности играли все факторы, а лидером оказалась инкассация.

Обороты МБ 17.01. снизились до 386.3. Обороты чистые.
Эффект пятницы сработал, несмотря на перспективу ТОМной торговли в понедельник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

постригли олешек с пятницы и понедельник а со вторника вниз в тёплые долины до новой стрижки
в сентябре 2020, имхо пощупаем курс па22.хх

вытравил из себя оленя:
если курс дёрнулся вверх то я не дёргаюсь
полюбе будет возврат вниз на те же уровни и ниже!
на кого расчитаны такие дёргавния курса
я на них не ведусь!!!!
жду декабря 2020 (па21.хх закуплюсь :wink: )
Минфин и НБУ убедили меня в этом на 10000000%
такой дивный укрепляж гривны при падающей экономике
страна чудес
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 21 січ, 2020 12:34, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:27

  Yuri_61 написав:постригли олешек с пятницы и понедельник а со вторника вниз в тёплые долины (с)
в сентябре 2020, имхо пощупаем курс па22.хх

На моменті вверх.
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Похоже, что НБУ выкупает по 24.25. Договор с беней таки в силе?
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