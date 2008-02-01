Додано: Вів 21 січ, 2020 11:41

Вело написав: Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному .... Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....

Не пишите бред, и в мае нужны осадки и зимой, одно другому не противоречит, если за зимний период и ранюю весну влага сверху и та, что в земле не сомкнутся рассчитывать на хороший урожай, даже если пройдут дождики в мае не приходится, для каждой стадии вегетации необходима влага, сори за офтоп.[/quote]Я прошу прощения за офтоп но еще ни разу не было засухи в феврале -апреле[/quote]Ну не треба писати явні дурниці - чи це такий собі стеб ?Народ правильно пише - не буде вологи в товстому шарі грунту - буде посуха . Волога в товстий шар потрапляє переважно в осіннє-весняний період . Сніг чи дощ - несуттєво , аби була певна кількість - хоч і бажано не одномоментно ...В минулому році в серпні були області , де вологість грунту на глибині до 1 м ( тобто від поверхні ) була нульова ! Це вже реально початок посухи ...