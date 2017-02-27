Можливо. На 24,20 вже бетон.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:41
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:42
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:47
viewtopic.php?p=4847359#p4847359
Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім.
Востаннє редагувалось Realist в Вів 21 січ, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:51
Чого ж відразу - Бетон.
Так проміжний локальний мінімум в даний момент навколишнього інформаційного фону. Все в цьому світі відносне і мінливе
Враховуючи вище написане, як ваш процес досягнення 10% у гривні. Форсуєте чи так, "накатом"?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:52
Ога, особенно если ситибанк продолжит заливать межик валютой, в периоды затухания деловой активности, объемами которые никто кроме нацбанки переварить не в состоянии.
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:56
А звідки інфа про Сітібанк?
Так для нерезидентів під 7-річки курс було б добре підняти на пару коп. От вони і стараються. Потім комісією відіб'ють.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:20
Эра социализма и популизма.
А вот если отбросить эмоции и взять в руки калькулятор, то путем несложных вычислений легко придти к занимательным выводам.
Если всё забрать у первых и разделить между вторыми, то каждому достанется порядка 2000 долларов.
Согласитесь, недостаточно, чтоб побороть бедность отдельно взятого индивида.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судя с комментариев по торгам на МБ, новых нерезов не так уж и много:
"Среди продавцов сегодня виден Citibank, продающий валюту нерезидентов, которые планируют участвовать в аукционе Минфина. Но объемы у него небольшие, и их тут же откупают."
Если спрос будет большой, по итогам сегодняшних торгов, то это перевложение ранее пришедших и ажиотаж потихоньку спадает.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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24.20-24.23/24.28-24.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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