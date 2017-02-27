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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3561356235633564>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 180
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:41

  hxbbgaf написав:Похоже, что НБУ выкупает по 24.25. Договор с беней таки в силе?

Можливо. На 24,20 вже бетон.
twin
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:42

  portoz написав:Прошу подсказать, какие банки для онлайн купли продажи лучше всего? В обменках курс лучше, но из-за работы не всегда успеваю одевать кеды, заранее благодарю.

ТАС (пока с отрывом), конкорд, альфа, абанк - в таком порядке.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:47

  hxbbgaf написав:Похоже, что НБУ выкупает по 24.25. Договор с беней таки в силе?
:-)
viewtopic.php?p=4847359#p4847359
Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім.
Востаннє редагувалось Realist в Вів 21 січ, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:51

  twin написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, что НБУ выкупает по 24.25. Договор с беней таки в силе?

Можливо. На 24,20 вже бетон.

Чого ж відразу - Бетон.
Так проміжний локальний мінімум в даний момент навколишнього інформаційного фону. Все в цьому світі відносне і мінливе :-)
Враховуючи вище написане, як ваш процес досягнення 10% у гривні. Форсуєте чи так, "накатом"?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:52

  Realist написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, что НБУ выкупает по 24.25. Договор с беней таки в силе?
:-)
viewtopic.php?p=4847359#p4847359
Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім.

Ога, особенно если ситибанк продолжит заливать межик валютой, в периоды затухания деловой активности, объемами которые никто кроме нацбанки переварить не в состоянии.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:56

  escobar написав:
  Realist написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, что НБУ выкупает по 24.25. Договор с беней таки в силе?
:-)
viewtopic.php?p=4847359#p4847359
Плавне і невелике зростання курсу долара вигідно всім. Від слова Абсолютно всім.

Ога, особенно если ситибанк продолжит заливать межик валютой, в периоды затухания деловой активности, объемами которые никто кроме нацбанки переварить не в состоянии.

А звідки інфа про Сітібанк?
Так для нерезидентів під 7-річки курс було б добре підняти на пару коп. От вони і стараються. Потім комісією відіб'ють.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:20

  Puente написав:Щось про це багато стали говорити :
Статки 2,1 тисячі світових мільярдерів в сукупності перевищують сукупні статки 60 відсотків населення планети. Про це йдеться в опублікованому у понеділок, 20 січня, дослідженні міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam. "Економічна нерівність вийшла з-під контролю. У 2019 статки мільярдерів у світі - 2 153 людей - були більшими, ніж у 4,6 мільярда людей "
https://www.dw.com/


Эра социализма и популизма.

А вот если отбросить эмоции и взять в руки калькулятор, то путем несложных вычислений легко придти к занимательным выводам.

Если всё забрать у первых и разделить между вторыми, то каждому достанется порядка 2000 долларов.
Согласитесь, недостаточно, чтоб побороть бедность отдельно взятого индивида.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя с комментариев по торгам на МБ, новых нерезов не так уж и много:
"Среди продавцов сегодня виден Citibank, продающий валюту нерезидентов, которые планируют участвовать в аукционе Минфина. Но объемы у него небольшие, и их тут же откупают."

Если спрос будет большой, по итогам сегодняшних торгов, то это перевложение ранее пришедших и ажиотаж потихоньку спадает.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

7

24.20-24.23/24.28-24.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:28

Похоже сезонность перевернулась
Живите своим умом!
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