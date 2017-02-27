Puente написав:Щось про це багато стали говорити : Статки 2,1 тисячі світових мільярдерів в сукупності перевищують сукупні статки 60 відсотків населення планети. Про це йдеться в опублікованому у понеділок, 20 січня, дослідженні міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam. "Економічна нерівність вийшла з-під контролю. У 2019 статки мільярдерів у світі - 2 153 людей - були більшими, ніж у 4,6 мільярда людей " https://www.dw.com/
Эра социализма и популизма.
А вот если отбросить эмоции и взять в руки калькулятор, то путем несложных вычислений легко придти к занимательным выводам.
Если всё забрать у первых и разделить между вторыми, то каждому достанется порядка 2000 долларов. Согласитесь, недостаточно, чтоб побороть бедность отдельно взятого индивида.
Но эти 2000 долларов будет больше , чем состояние этого индивида ,которое он когда-либо имел. Ужос.