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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3561356235633564

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 180
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
17%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:29

  zzzzzz написав:Похоже сезонность перевернулась


Что вы имеете ввиду ?
Я как раз слился по 24.18..
Срочно бежать откупаться ? :)
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:31

  zzzzzz написав:Похоже сезонность перевернулась

Аграрии начали свои кубышки распаковывать
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:33

  vovan_prm написав:
  Puente написав:Щось про це багато стали говорити :
Статки 2,1 тисячі світових мільярдерів в сукупності перевищують сукупні статки 60 відсотків населення планети. Про це йдеться в опублікованому у понеділок, 20 січня, дослідженні міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam. "Економічна нерівність вийшла з-під контролю. У 2019 статки мільярдерів у світі - 2 153 людей - були більшими, ніж у 4,6 мільярда людей "
https://www.dw.com/


Эра социализма и популизма.

А вот если отбросить эмоции и взять в руки калькулятор, то путем несложных вычислений легко придти к занимательным выводам.

Если всё забрать у первых и разделить между вторыми, то каждому достанется порядка 2000 долларов.
Согласитесь, недостаточно, чтоб побороть бедность отдельно взятого индивида.


Но эти 2000 долларов будет больше , чем состояние этого индивида ,которое он когда-либо имел. Ужос. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:35

  zzzzzz написав:Похоже сезонность перевернулась

как ни странно возможен резкий рост в мае :shock:
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:35

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:Похоже сезонность перевернулась

Аграрии начали свои кубышки распаковывать


Что-то по курсу этого не заметно. Ну посмотрим с каким курсом закончим январь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:36

Не дают нормально откупиться, Коко Шанель приняла гривну.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:45

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:Похоже сезонность перевернулась

Аграрии начали свои кубышки распаковывать


Аграриев испугали курсом осенью и они скорей всего сидят в гривне и скоро им понадобится импортное топливо и удобрения. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте.

ОКНА
24.20-24.34
холява
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:56

Фонд держмайна почав підготовку до приватизації "Центренерго".

частка ОДВП піде на купівлю?
Petro2004
 
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