Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае
Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному ....
Ну да запаса влаги не надо,только,чем питать корни до мая и не дай бог если будет скудно и в маю? " .... У озимой пшеницы оптимального срока посева по черному пару зародышевые корни распространяются в почве с такой же скоростью, как и у яровой, и ко времени наступления зимы достигают на черноземах глубины 70-100 см и больше. Узловые корни, запаздывая в своем появлении на 20-25 дней, к зиме проникают на глубину 36-60 см."25 февр. 2014 г. http://agro-portal.su/agro-portal.su › pshenica › 2037-kornevaya-sistema-pshenicy Корневая система пшеницы
Думаю понятно, на какую глубину при оптимальных условиях должна проникать влага? Да и еще,не агроном,но вроде бы при +35 останавливаются процессы развития.
дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: + 0,0570. ВИРОСЛИ. Йшло догори по +5,70 копійки за добу. Більше ніж по 0,23 відсотка на добу!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,015057. СерРічна також виросла на тижні в середньому по 1.5057 копійки за добу. Задаємо новий рівень середньозваженої для цього року! Синя та коричнева зміючки зробили голову! А коричневу знизу хтось підпихує!
Та хочу зауважити, що інфляція і без цього чомусь вже підскочила! Мʼясо говʼядина, як в магазінах, так і на ринку виросло десь (140-115)/115*100=21,74% То я рахував між передостанньою та сьогоднішньою закупівлею мʼяса на цілий місяць.
Повні оберти МБ за тиждень - 1941,2021 млн. долярів. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 388,24(296,44) млн.грн. Підросли. Середньоарифметичні оберти за рік на добу дорівнюють 342,44(296,64) млн. Теж виросли, та вони меньші за середньотижневі. Оживаємо після свят. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Останніми роками наші сільгоспвиробники працювали за простою схемою. Знаючи, що восени долар дорожчає, а наприкінці маркетингового року, тобто в травні-червні, світові ціни на продовольство сезонно зростають, вони, зібравши врожай, приберігали його принаймні до зими, коли внутрішні ціни були вигіднішими, або й до кінця сезону в розрахунку на зовнішній ринок. Але у 2019-му ситуація змінилася. Від самого початку року спостерігалася стійка тенденція подорожчання гривні, зумовлена припливом іноземних грошей в ОВДП. Відтак із кожним днем, із кожною втратою доларом позицій на валютному ринку вартість нового врожаю падала. Це спричинило своєрідну експортну лихоманку. Кожен аграрій намагався якомога швидше позбутися свого збіжжя, щоб не втратити на валютному курсі. Такі дії посилюють наявну тенденцію на валютному ринку, бо щомісяця забезпечують Україні понад $1 млрд валютної виручки, а це вагома сума. У підсумку психологія аграріїв завела міжбанківський ринок у ступор. Але що швидше експортують свою продукцію сільгоспвиробники, то менші запаси в них залишаються. Якщо вони вивозитимуть збіжжя таким самим темпом, як у другому півріччі 2019-го, то виметуть засіки за два місяці до нового врожаю чи й раніше. Тоді тенденція зміцнення гривні втратить свій головний нинішній рушій. Гіпотетично цей момент може настати раніше, якщо аграрії припинять паніку й зрозуміють, що поспішати нікуди.
Останніми роками наші сільгоспвиробники працювали за простою схемою. Знаючи, що восени долар дорожчає, а наприкінці маркетингового року, тобто в травні-червні, світові ціни на продовольство сезонно зростають, вони, зібравши врожай, приберігали його принаймні до зими, коли внутрішні ціни були вигіднішими, або й до кінця сезону в розрахунку на зовнішній ринок. Але у 2019-му ситуація змінилася. Від самого початку року спостерігалася стійка тенденція подорожчання гривні, зумовлена припливом іноземних грошей в ОВДП. Відтак із кожним днем, із кожною втратою доларом позицій на валютному ринку вартість нового врожаю падала. Це спричинило своєрідну експортну лихоманку. Кожен аграрій намагався якомога швидше позбутися свого збіжжя, щоб не втратити на валютному курсі. Такі дії посилюють наявну тенденцію на валютному ринку, бо щомісяця забезпечують Україні понад $1 млрд валютної виручки, а це вагома сума. У підсумку психологія аграріїв завела міжбанківський ринок у ступор. Але що швидше експортують свою продукцію сільгоспвиробники, то менші запаси в них залишаються. Якщо вони вивозитимуть збіжжя таким самим темпом, як у другому півріччі 2019-го, то виметуть засіки за два місяці до нового врожаю чи й раніше. Тоді тенденція зміцнення гривні втратить свій головний нинішній рушій. Гіпотетично цей момент може настати раніше, якщо аграрії припинять паніку й зрозуміють, що поспішати нікуди.
У принципі, це твердження достатньо легко перевіряється- може хтось "в темі" і має цифри цей рік до минулого року загальний урожай і частка відвантаженого? Десь також мимоходом читав, що відвантажено набагато більше, при тому що урожай не настільки зріс.
curiousobro написав:Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Эта таблица интересна, но не отражает полную действительность.
Ну и к чему это глубокомысленное высказывание?
Оно отображает действительность достаточную для принятия решения, потому что основные маркетмейкеры там присутствуют.
информация либо не обновляема либо обновляема непонятно как. Из этой таблицы никогда адекватно не видны цифры например по ТАСу. Все равно ручной режим все решает. евро 27.05 по ТАСу вам достаточно для принятия решения?? (подсказка 26.95 там)
Ще вчора читав цю статтю на економічній правді. Почитайте коментарі у ФБ автора. Напевно біда із якісними економічними журналістами і преса не гребує постами із ФБ. Головне, щоб в автора було багато друзів із бізнесу та інвестбанкірів і внизу поставити підпис, що редакція може не поділяти думку автора.
Ты не прав полностью, как минимум потому, что речь идет об онлайн обмене. Напомню, если ты не понимаешь разницы, что онлайн обмен это не обмен в кассе, это обмен через интернет. Таким образом цифры из таблицы вообще не должны совпадать с кассами. Кстати можешь сделать аналогичную табличку где соберешь любимые тебе цифры касс. Слабо ?