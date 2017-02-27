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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3563356435653566>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 181
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
32
24.51-25.0
10%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:16

  Pupsik написав:
  Вело написав:shatenerbi не надо запаса влаги, надо ,чтобы влага была в мае


Ви праві, про це і народна мудрість говорить: Три дощі в маю - агроному .... :lol:


Ну да запаса влаги не надо,только,чем питать корни до мая и не дай бог если будет скудно и в маю? " .... У озимой пшеницы оптимального срока посева по черному пару зародышевые корни распространяются в почве с такой же скоростью, как и у яровой, и ко времени наступления зимы достигают на черноземах глубины 70-100 см и больше. Узловые корни, запаздывая в своем появлении на 20-25 дней, к зиме проникают на глубину 36-60 см."25 февр. 2014 г.
http://agro-portal.su/agro-portal.su › pshenica › 2037-kornevaya-sistema-pshenicy
Корневая система пшеницы

Думаю понятно, на какую глубину при оптимальных условиях должна проникать влага?
Да и еще,не агроном,но вроде бы при +35 останавливаются процессы развития.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:17

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!
Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: + 0,0570. ВИРОСЛИ. Йшло догори по +5,70 копійки за добу. Більше ніж по 0,23 відсотка на добу! :twisted:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,015057. СерРічна також виросла на тижні в середньому по 1.5057 копійки за добу. Задаємо новий рівень середньозваженої для цього року!
Зображення
Синя та коричнева зміючки зробили голову! А коричневу знизу хтось підпихує!

Та хочу зауважити, що інфляція і без цього чомусь вже підскочила! Мʼясо говʼядина, як в магазінах, так і на ринку виросло десь (140-115)/115*100=21,74% :mrgreen: То я рахував між передостанньою та сьогоднішньою закупівлею мʼяса на цілий місяць.

Повні оберти МБ за тиждень - 1941,2021 млн. долярів. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень склали 388,24(296,44) млн.грн. Підросли. Середньоарифметичні оберти за рік на добу дорівнюють 342,44(296,64) млн. Теж виросли, та вони меньші за середньотижневі. Оживаємо після свят. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Хочу наголосити на тому, що в цьому році я буду враховувати одинарне значення величини проданих на міжбанку тільки долярів, яке я дізнаюся звідси -
https://old.bank.gov.ua/files/Volue.xls

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 24,2540 грн./доляр.
Як видно з графіку СередньоЗваженного річного курсу продавати доляр має сенс!

Зображення
Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:22

  andrein написав:
  PS4 написав:
  zzzzzz написав:Похоже сезонность перевернулась

Аграрии начали свои кубышки распаковывать


Аграриев испугали курсом осенью и они скорей всего сидят в гривне и скоро им понадобится импортное топливо и удобрения. :)


Любомир Шавалюк27 грудня, 2019
Реакції бродіння економіки https://tyzhden.ua/Economics/239043
Останніми роками наші сільгоспвиробники працювали за простою схемою. Знаючи, що восени долар дорожчає, а наприкінці маркетингового року, тобто в травні-червні, світові ціни на продовольство сезонно зростають, вони, зібравши врожай, приберігали його принаймні до зими, коли внутрішні ціни були вигіднішими, або й до кінця сезону в розрахунку на зовнішній ринок. Але у 2019-му ситуація змінилася. Від самого початку року спостерігалася стійка тенденція подорожчання гривні, зумовлена припливом іноземних грошей в ОВДП. Відтак із кожним днем, із кожною втратою доларом позицій на валютному ринку вартість нового врожаю падала. Це спричинило своєрідну експортну лихоманку. Кожен аграрій намагався якомога швидше позбутися свого збіжжя, щоб не втратити на валютному курсі.
Такі дії посилюють наявну тенденцію на валютному ринку, бо щомісяця забезпечують Україні понад $1 млрд валютної виручки, а це вагома сума. У підсумку психологія аграріїв завела міжбанківський ринок у ступор. Але що швидше експортують свою продукцію сільгоспвиробники, то менші запаси в них залишаються. Якщо вони вивозитимуть збіжжя таким самим темпом, як у другому півріччі 2019-го, то виметуть засіки за два місяці до нового врожаю чи й раніше. Тоді тенденція зміцнення гривні втратить свій головний нинішній рушій. Гіпотетично цей момент може настати раніше, якщо аграрії припинять паніку й зрозуміють, що поспішати нікуди.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:40

  curiousobro написав:
  dmetr написав:подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?

Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Эта таблица интересна, но не отражает полную действительность.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:45

  Ой+ написав:
Любомир Шавалюк27 грудня, 2019
Реакції бродіння економіки https://tyzhden.ua/Economics/239043
Останніми роками наші сільгоспвиробники працювали за простою схемою. Знаючи, що восени долар дорожчає, а наприкінці маркетингового року, тобто в травні-червні, світові ціни на продовольство сезонно зростають, вони, зібравши врожай, приберігали його принаймні до зими, коли внутрішні ціни були вигіднішими, або й до кінця сезону в розрахунку на зовнішній ринок. Але у 2019-му ситуація змінилася. Від самого початку року спостерігалася стійка тенденція подорожчання гривні, зумовлена припливом іноземних грошей в ОВДП. Відтак із кожним днем, із кожною втратою доларом позицій на валютному ринку вартість нового врожаю падала. Це спричинило своєрідну експортну лихоманку. Кожен аграрій намагався якомога швидше позбутися свого збіжжя, щоб не втратити на валютному курсі.
Такі дії посилюють наявну тенденцію на валютному ринку, бо щомісяця забезпечують Україні понад $1 млрд валютної виручки, а це вагома сума. У підсумку психологія аграріїв завела міжбанківський ринок у ступор. Але що швидше експортують свою продукцію сільгоспвиробники, то менші запаси в них залишаються. Якщо вони вивозитимуть збіжжя таким самим темпом, як у другому півріччі 2019-го, то виметуть засіки за два місяці до нового врожаю чи й раніше. Тоді тенденція зміцнення гривні втратить свій головний нинішній рушій. Гіпотетично цей момент може настати раніше, якщо аграрії припинять паніку й зрозуміють, що поспішати нікуди.

У принципі, це твердження достатньо легко перевіряється- може хтось "в темі" і має цифри цей рік до минулого року загальний урожай і частка відвантаженого? Десь також мимоходом читав, що відвантажено набагато більше, при тому що урожай не настільки зріс.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:50

  Proofy написав:
  curiousobro написав:
  dmetr написав:подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?

Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Эта таблица интересна, но не отражает полную действительность.

Ну и к чему это глубокомысленное высказывание?

Оно отображает действительность достаточную для принятия решения, потому что основные маркетмейкеры там присутствуют.

Лучше-то никто из монстров финансовых новостей за год не сподобился сообразить.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:01

  curiousobro написав:
  Proofy написав:
  curiousobro написав:Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Эта таблица интересна, но не отражает полную действительность.

Ну и к чему это глубокомысленное высказывание?

Оно отображает действительность достаточную для принятия решения, потому что основные маркетмейкеры там присутствуют.
информация либо не обновляема либо обновляема непонятно как. Из этой таблицы никогда адекватно не видны цифры например по ТАСу. Все равно ручной режим все решает.
евро 27.05 по ТАСу вам достаточно для принятия решения?? :? (подсказка 26.95 там)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:11

  Realist написав:
  alex10 написав:Експерт п"яний ?
https://biz.censor.net.ua/columns/31708 ... ozemtsyami

Ще вчора читав цю статтю на економічній правді. Почитайте коментарі у ФБ автора. Напевно біда із якісними економічними журналістами і преса не гребує постами із ФБ. Головне, щоб в автора було багато друзів із бізнесу та інвестбанкірів і внизу поставити підпис, що редакція може не поділяти думку автора.

Та загалом все коректно написано експертом.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:14

Ты не прав полностью, как минимум потому, что речь идет об онлайн обмене. Напомню, если ты не понимаешь разницы, что онлайн обмен это не обмен в кассе, это обмен через интернет. Таким образом цифры из таблицы вообще не должны совпадать с кассами. Кстати можешь сделать аналогичную табличку где соберешь любимые тебе цифры касс. Слабо ?
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:15

  Ой+ написав:
  andrein написав:
  PS4 написав:Аграрии начали свои кубышки распаковывать


Аграриев испугали курсом осенью и они скорей всего сидят в гривне и скоро им понадобится импортное топливо и удобрения. :)


Любомир Шавалюк27 грудня, 2019
Реакції бродіння економіки https://tyzhden.ua/Economics/239043


"Профанам"-посадовцям на самокатах и без
обязательно рекомендуется к прочтению. :!:
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