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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:24
SILVER_UA написав:
Ты не прав полностью, как минимум потому, что речь идет об онлайн обмене. Напомню, если ты не понимаешь разницы, что онлайн обмен это не обмен в кассе, это обмен через интернет.
Понял, не обратил внимание. Меня онлайн обмен по ТАСу, например, не интересует, из за комиссий.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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