Додано: Вів 21 січ, 2020 16:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............21.01.2020...............22.01.2020

дата розрахунку..............20.01.2020...............21.01.2020

Євро..................................26,9565...................26,9695

Долар США......................24,3257....................24,2586

После полудня доллар отыграл 0.5 копейки.

Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия и долго топтались в нерешительности. Сначала сузили спред на копейку сверху, потом, около 11 на полкопейки снизу. Только после 11-20 решились идти в горы. К 12 одолели 3 копейки.

Не останавливаясь на достигнутом, до 12-40 выросли еще на 1.5 копейки и с чувством выполненного долга ушли на обед. После обеда концепция поменялась. С 13-50 до 15 опустились на 2.5 копейки, а к 15-30, после небольшой паузы, еще на полкопейки.

Официальный курс встретили котировками 24.2500 - 24.2750. За день котировки выросли на 2 копейки относительно открытия и просели на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

После 15-30 снова наметился рост, но это уже можно считать проделками Рыжика.

Вся активная часть сессии прошла со спредом 2.5 копейки. Это чуть больше тех значений, к которым мы привыкли, что дает основания предположить отсутствие регулятора и не очень высокую ликвидность. Подавляющий объем сделок был проведен до 12, о чем говорит скромное изменение официального курса относительно справочного.



Этот день в истории:

2019 - 27.9486 (-4) -369

2018 - 28.8448 (+7) -459



2017 - 27.4285 (-2)

2016 - 24.5217 (-14)

История показывает, что сегодняшнее легкое укрепление гривны, в целом, не противоречит традициям прошлых лет.