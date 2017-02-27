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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3562356335643565

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 181
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
32
24.51-25.0
10%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:11

  Realist написав:
  alex10 написав:Експерт п"яний ?
https://biz.censor.net.ua/columns/31708 ... ozemtsyami

Ще вчора читав цю статтю на економічній правді. Почитайте коментарі у ФБ автора. Напевно біда із якісними економічними журналістами і преса не гребує постами із ФБ. Головне, щоб в автора було багато друзів із бізнесу та інвестбанкірів і внизу поставити підпис, що редакція може не поділяти думку автора.

Та загалом все коректно написано експертом.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:15

  Ой+ написав:
  andrein написав:
  PS4 написав:Аграрии начали свои кубышки распаковывать


Аграриев испугали курсом осенью и они скорей всего сидят в гривне и скоро им понадобится импортное топливо и удобрения. :)


Любомир Шавалюк27 грудня, 2019
Реакції бродіння економіки https://tyzhden.ua/Economics/239043


"Профанам"-посадовцям на самокатах и без
обязательно рекомендуется к прочтению. :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.01.2020...............22.01.2020
дата розрахунку..............20.01.2020...............21.01.2020
Євро..................................26,9565...................26,9695
Долар США......................24,3257....................24,2586
После полудня доллар отыграл 0.5 копейки.
Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия и долго топтались в нерешительности. Сначала сузили спред на копейку сверху, потом, около 11 на полкопейки снизу. Только после 11-20 решились идти в горы. К 12 одолели 3 копейки.
Не останавливаясь на достигнутом, до 12-40 выросли еще на 1.5 копейки и с чувством выполненного долга ушли на обед. После обеда концепция поменялась. С 13-50 до 15 опустились на 2.5 копейки, а к 15-30, после небольшой паузы, еще на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 24.2500 - 24.2750. За день котировки выросли на 2 копейки относительно открытия и просели на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
После 15-30 снова наметился рост, но это уже можно считать проделками Рыжика.
Вся активная часть сессии прошла со спредом 2.5 копейки. Это чуть больше тех значений, к которым мы привыкли, что дает основания предположить отсутствие регулятора и не очень высокую ликвидность. Подавляющий объем сделок был проведен до 12, о чем говорит скромное изменение официального курса относительно справочного.

Этот день в истории:
2019 - 27.9486 (-4) -369
2018 - 28.8448 (+7) -459

2017 - 27.4285 (-2)
2016 - 24.5217 (-14)
История показывает, что сегодняшнее легкое укрепление гривны, в целом, не противоречит традициям прошлых лет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:32

Довольно толковое мнение:

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... n_get_more
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:32

Будем вниз?

Плана нету?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:33

  Сибарит написав:После 15-30 снова наметился рост, но это уже можно считать проделками Рыжика.
Вся активная часть сессии прошла со спредом 2.5 копейки. Это чуть больше тех значений, к которым мы привыкли, что дает основания предположить отсутствие регулятора и не очень высокую ликвидность. Подавляющий объем сделок был проведен до 12, о чем говорит скромное изменение официального курса относительно справочного.

Незадолго до закрытия торгов появились покупатели, которые ждали, что нерезиденты обвалят курс. Ожидания не сбылись, и вот они вышли покупать, почем придется.
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 21 січ, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:59

  greenozon написав:
  freeze написав:даже ночью всегда плюс, днем до +12


по прогнозам світових метеорологів, якщо така жара буде ще пару років - рівень світового океану за рахунок танення вічнозамерзлих льодів А/A/G підніметься на пару метрів

https://sevastian-mos.livejournal.com/48038.html?media
ничего страшного не будет .
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:00

Завтра состоится погашение ОВГЗ в объеме 2,5 млрд.грн. Но это портфель НБУ, так что эта гривна на рынок не попадет.

Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ, в результате которого Минфин недобрал план, что очень странно, был план по номиналу привлечь 6 млрд, смогли привлечь 5,430 млрд. ( или 6,314 млрд по текущим ценам)

По 6-месячным спрос был 3,2 млрд, продали 0,5 млрд. ( 10,04% )

По годовым спрос был 5,2 млрд, продали 1,5 млрд. ( 10,15% )

По трехлеткам спрос был 3,6 млрд, продали 3,4 млрд, хотя Минфин выставлял 4 млрд. (10,15%)

Очень странно выглядит большой спрос на короткие ОВГЗ и очень средний спрос на длинные.

Смешно выглядят средневзвешенные ставки 10,03% , 10,04% и 10,01% получается все доходности сравнялись.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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