Ще вчора читав цю статтю на економічній правді. Почитайте коментарі у ФБ автора. Напевно біда із якісними економічними журналістами і преса не гребує постами із ФБ. Головне, щоб в автора було багато друзів із бізнесу та інвестбанкірів і внизу поставити підпис, що редакція може не поділяти думку автора.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............21.01.2020...............22.01.2020 дата розрахунку..............20.01.2020...............21.01.2020 Євро..................................26,9565...................26,9695 Долар США......................24,3257....................24,2586 После полудня доллар отыграл 0.5 копейки. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия и долго топтались в нерешительности. Сначала сузили спред на копейку сверху, потом, около 11 на полкопейки снизу. Только после 11-20 решились идти в горы. К 12 одолели 3 копейки. Не останавливаясь на достигнутом, до 12-40 выросли еще на 1.5 копейки и с чувством выполненного долга ушли на обед. После обеда концепция поменялась. С 13-50 до 15 опустились на 2.5 копейки, а к 15-30, после небольшой паузы, еще на полкопейки. Официальный курс встретили котировками 24.2500 - 24.2750. За день котировки выросли на 2 копейки относительно открытия и просели на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. После 15-30 снова наметился рост, но это уже можно считать проделками Рыжика. Вся активная часть сессии прошла со спредом 2.5 копейки. Это чуть больше тех значений, к которым мы привыкли, что дает основания предположить отсутствие регулятора и не очень высокую ликвидность. Подавляющий объем сделок был проведен до 12, о чем говорит скромное изменение официального курса относительно справочного.
Этот день в истории: 2019 - 27.9486 (-4) -369 2018 - 28.8448 (+7) -459
2017 - 27.4285 (-2) 2016 - 24.5217 (-14) История показывает, что сегодняшнее легкое укрепление гривны, в целом, не противоречит традициям прошлых лет.
Сибарит написав:После 15-30 снова наметился рост, но это уже можно считать проделками Рыжика. Вся активная часть сессии прошла со спредом 2.5 копейки. Это чуть больше тех значений, к которым мы привыкли, что дает основания предположить отсутствие регулятора и не очень высокую ликвидность. Подавляющий объем сделок был проведен до 12, о чем говорит скромное изменение официального курса относительно справочного.
Незадолго до закрытия торгов появились покупатели, которые ждали, что нерезиденты обвалят курс. Ожидания не сбылись, и вот они вышли покупать, почем придется.
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 21 січ, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Завтра состоится погашение ОВГЗ в объеме 2,5 млрд.грн. Но это портфель НБУ, так что эта гривна на рынок не попадет.
Сегодня состоялся аукцион по размещению ОВГЗ, в результате которого Минфин недобрал план, что очень странно, был план по номиналу привлечь 6 млрд, смогли привлечь 5,430 млрд. ( или 6,314 млрд по текущим ценам)
По 6-месячным спрос был 3,2 млрд, продали 0,5 млрд. ( 10,04% )
По годовым спрос был 5,2 млрд, продали 1,5 млрд. ( 10,15% )
По трехлеткам спрос был 3,6 млрд, продали 3,4 млрд, хотя Минфин выставлял 4 млрд. (10,15%)
Очень странно выглядит большой спрос на короткие ОВГЗ и очень средний спрос на длинные.
Смешно выглядят средневзвешенные ставки 10,03% , 10,04% и 10,01% получается все доходности сравнялись.
zzzzzz написав:Смешно выглядят средневзвешенные ставки 10,03% , 10,04% и 10,01% получается все доходности сравнялись.
Что же в этом смешного? Это похоже на момент перехода от инвертированной кривой доходности, которую принято считать признаком кризиса, к нормальной. Шли к этому давно - пучок графиков сжимался постепенно. Небольшой недобор по трехлеткам можно попытаться объяснить ожиданием более длинных. Торги 10 декабря, когда были и 3, и 4 года, явно показали предпочтения.