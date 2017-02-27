Вітаюсь совсіма.
17:00
В Харкові по доляру чойс!
10:00
Офіційні курси
Євро (₴ --> €) 26,9565 26,9695
Долар США (₴ --> $) 24,3257 24,2586
Гривня ходить за Світом. Доляр на форексі також припав!
ВО
Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:39
Курси на зараз в Харкові чойс
Вітаюсь совсіма.
17:00
В Харкові по доляру чойс!
10:00
Офіційні курси
Євро (₴ --> €) 26,9565 26,9695
Долар США (₴ --> $) 24,3257 24,2586
Гривня ходить за Світом. Доляр на форексі також припав!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 21 січ, 2020 18:01, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:43
да вроде была встреча с нерезами, где они сказали - нам меньше 10% неинтересно...
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:49
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:49
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:56
На индикаторах сейчас скрытая медвежья дивергенция - шанс того что пойдет вплоть до обновления прошлогоднего минимума.
Для гарантий нужно под ЕМА20 нырнуть
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:22
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:31
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