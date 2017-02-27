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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3564356535663567>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 181
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
32
24.51-25.0
10%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:39

Курси на зараз в Харкові чойс


Вітаюсь совсіма.
17:00
Зображення
В Харкові по доляру чойс!

10:00
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Офіційні курси

Євро (₴ --> €) 26,9565 26,9695
Долар США (₴ --> $) 24,3257 24,2586

Гривня ходить за Світом. Доляр на форексі також припав!
Зображення

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 21 січ, 2020 18:01, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:43

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Смешно выглядят средневзвешенные ставки 10,03% , 10,04% и 10,01% получается все доходности сравнялись.

Что же в этом смешного?
Это похоже на момент перехода от инвертированной кривой доходности, которую принято считать признаком кризиса, к нормальной. Шли к этому давно - пучок графиков сжимался постепенно.
Небольшой недобор по трехлеткам можно попытаться объяснить ожиданием более длинных. Торги 10 декабря, когда были и 3, и 4 года, явно показали предпочтения.

да вроде была встреча с нерезами, где они сказали - нам меньше 10% неинтересно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:49

  Сибарит написав:Небольшой недобор по трехлеткам можно попытаться объяснить ожиданием более длинных. Торги 10 декабря, когда были и 3, и 4 года, явно показали предпочтения.

Нет недобора - есть высокая текущая стоимость трехлеток из за спроса на вторичке
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:49

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827979#p4827979 упд :roll:

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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:56

  TylerTruman_ написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827979#p4827979 упд :roll:

На индикаторах сейчас скрытая медвежья дивергенция - шанс того что пойдет вплоть до обновления прошлогоднего минимума.
Для гарантий нужно под ЕМА20 нырнуть
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:22

  hxbbgaf написав:Похоже, что НБУ выкупает по 24.25. Договор с беней таки в силе?

Нацбанка сегодня не было.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:31

  edvardd написав:да вроде была встреча с нерезами, где они сказали - нам меньше 10% неинтересно...


Меньше их слушайте. Это все понты для приезжих. Им у себя на родине нарисовали нулевую или вообще отрицательную доходность. Предложите им пару-тройку процентов и пусть скажут вам спасибо.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:
https://youtu.be/6D7yN0-EtPY?list=PLNiaxBmKsUot2UU698Lc0nZbX7qhT27ZR&t=549
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:57

МВФ срочно снизил прогноз роста экономики в 2020 из-за коронавируса. Китайцы в Ухани якобы опять нажрались зараженных крыс. Но вот мировая фармацевтика снова підлатається. До весны будем работать на аптеку. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:07

  FairyPrince написав:Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:

а кто это ? очередной эксперт ?
https://petrimazepa.com/smena_makroekonomicheskikh_prognozov
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 21 січ, 2020 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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