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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:12
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
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fin
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:28
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Смешно выглядят средневзвешенные ставки 10,03% , 10,04% и 10,01% получается все доходности сравнялись.
Что же в этом смешного?
Это похоже на момент перехода от инвертированной кривой доходности, которую принято считать признаком кризиса, к нормальной. Шли к этому давно - пучок графиков сжимался постепенно.
Небольшой недобор по трехлеткам можно попытаться объяснить ожиданием более длинных. Торги 10 декабря, когда были и 3, и 4 года, явно показали предпочтения.
все верно. зачем покупать 3х летки если будут 7ми летки)
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PS4
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Alex2007
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:47
Повы в низ,миняйло в верх,эх Зорьки не хватает
На чем остановились?
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shatenerbi
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:54
fin написав:
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
Не успевших откупиться вагон и тележка, так что сомнительно, что сильно уже просядем.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:01
fin написав:
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
В чем нынче принципиальная разница 24 между 24.2 Зачем нервы себе делать? Тем более я так понял Вы - долгосрочник-матрасник.
И Вы уже сто раз могли купить около 24 за последние 3 недели.
Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23.5 - 24..
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Alex2007
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ЛОБ
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