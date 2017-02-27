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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3564356535663567

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 181
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
32
24.51-25.0
10%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:12

  FairyPrince написав:Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:
https://youtu.be/6D7yN0-EtPY?list=PLNiaxBmKsUot2UU698Lc0nZbX7qhT27ZR&t=549
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:28

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Смешно выглядят средневзвешенные ставки 10,03% , 10,04% и 10,01% получается все доходности сравнялись.

Что же в этом смешного?
Это похоже на момент перехода от инвертированной кривой доходности, которую принято считать признаком кризиса, к нормальной. Шли к этому давно - пучок графиков сжимался постепенно.
Небольшой недобор по трехлеткам можно попытаться объяснить ожиданием более длинных. Торги 10 декабря, когда были и 3, и 4 года, явно показали предпочтения.


все верно. зачем покупать 3х летки если будут 7ми летки)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:40

  TylerTruman_ написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827979#p4827979 упд :roll:

Зображення



Это мы хотим - это мы учитываем.
Это (страшилки Вариича) мы не хотим - это мы не учитываем.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Теханализ он такой
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Повы в низ,миняйло в верх,эх Зорьки не хватает :)На чем остановились?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:54

  fin написав:
  FairyPrince написав:Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:
https://youtu.be/6D7yN0-EtPY?list=PLNiaxBmKsUot2UU698Lc0nZbX7qhT27ZR&t=549
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.

Не успевших откупиться вагон и тележка, так что сомнительно, что сильно уже просядем.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:01

  fin написав:
  FairyPrince написав:Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:
https://youtu.be/6D7yN0-EtPY?list=PLNiaxBmKsUot2UU698Lc0nZbX7qhT27ZR&t=549
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.


В чем нынче принципиальная разница 24 между 24.2 Зачем нервы себе делать? Тем более я так понял Вы - долгосрочник-матрасник.
И Вы уже сто раз могли купить около 24 за последние 3 недели.
:roll:

Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23.5 - 24..
Alex2007
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