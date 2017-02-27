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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:12
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
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fin
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:28
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Смешно выглядят средневзвешенные ставки 10,03% , 10,04% и 10,01% получается все доходности сравнялись.
Что же в этом смешного?
Это похоже на момент перехода от инвертированной кривой доходности, которую принято считать признаком кризиса, к нормальной. Шли к этому давно - пучок графиков сжимался постепенно.
Небольшой недобор по трехлеткам можно попытаться объяснить ожиданием более длинных. Торги 10 декабря, когда были и 3, и 4 года, явно показали предпочтения.
все верно. зачем покупать 3х летки если будут 7ми летки)
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PS4
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Alex2007
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:47
Повы в низ,миняйло в верх,эх Зорьки не хватает
На чем остановились?
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shatenerbi
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:54
fin написав:
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
Не успевших откупиться вагон и тележка, так что сомнительно, что сильно уже просядем.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:01
fin написав:
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
В чем нынче принципиальная разница между 24 и 24.2 Зачем нервы себе делать? Тем более я так понял Вы - долгосрочник-матрасник.
И Вы уже сто раз могли купить около 24 за последние 3 недели.
Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..
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Alex2007
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:33
Alex2007 написав:
Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..
Який може бути механізм? При 10%-вій дохідності ОВДП та ризику девальвації до показників зазначених в державному бюджеті на 2020 рік, надії, що нерезиденти будуть продовжувати лити валюту нема, значного зростання обсягів експорту також не передбачається, як і росту переказів від заробітчан...де паливо для зміцнення гривні?
...як на мене, якщо залишимося на поточних рівнях, це буде гарним подарунком для гривнепатріотів )
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:35
shatenerbi
В Киеве весь день на миняйло было ниже чем межбанк.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:39
Pupsik написав: Alex2007 написав:
Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..
Який може бути механізм? При 10%-вій дохідності ОВДП та ризику девальвації до показників зазначених в державному бюджеті на 2020 рік, надії, що нерезиденти будуть продовжувати лити валюту нема, значного зростання обсягів експорту також не передбачається, як і росту переказів від заробітчан...де паливо для зміцнення гривні?
...як на мене, якщо залишимося на поточних рівнях, це буде гарним подарунком для гривнепатріотів )
Высасывание и зажимание гривневой ликвидности всеми способами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 21 січ, 2020 20:41
як кажуть, сміх без причини - це ознака ...
ТА тут ні до чого і ваш камєнт мимо каси, ... є аналітики, які керуються тільки ФА, є ті хто ТА, а є ті хто поєднують, ... а вотЪ тих оналітєгів, що просто задвигають хотілки та вгадують, +тих, що "без причини", ТА точно враховуює
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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