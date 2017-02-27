Alex2007 написав:Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..
Який може бути механізм? При 10%-вій дохідності ОВДП та ризику девальвації до показників зазначених в державному бюджеті на 2020 рік, надії, що нерезиденти будуть продовжувати лити валюту нема, значного зростання обсягів експорту також не передбачається, як і росту переказів від заробітчан...де паливо для зміцнення гривні? ...як на мене, якщо залишимося на поточних рівнях, це буде гарним подарунком для гривнепатріотів )
Ракетчиков много нынче для совместного полета вверх . Нужно (логично) немного остудить всех и патриотов и любителей зеленого - сжать курсовые колебания в какой-то коридор - треугольник. В конце возможен прострел вниз на 22 для особо терпеливых. В нем кто нужно - откупится, кто нужно - сольется под 0 под радостные заверения милованушек и рожковых про их надежды на дальнейшее укрепление.Сразу так просто вверх совсем как-то палевно получится. А топливо (долларовое) откуда? - для 23-24 найдется - экспортеров еще не всех дожали и еще не всех добили. А вот потом "продавцы закончатся" и куча покупателей с гривной на руках ...
Alex2007 написав: Это мы хотим - это мы учитываем. Это (страшилки Вариича) мы не хотим - это мы не учитываем.
Теханализ он такой
як кажуть, сміх без причини - це ознака ... ТА тут ні до чого і ваш камєнт мимо каси, ... є аналітики, які керуються тільки ФА, є ті хто ТА, а є ті хто поєднують, ... а вотЪ тих оналітєгів, що просто задвигають хотілки та вгадують, +тих, що "без причини", ТА точно враховуює
Та это не вам персонально. Это я к тому что теханализ - вещь такая, как бы сказать, иногда работает, иногда может "внезапно" "поломаться". К ней нужно относиться с высокой долей скепсиса. Вам по-любому спасибо, что выкладываете. И тут как у художника. Каждый аналитик видит картину по-своему.
Alex2007 написав:Та это не вам персонально. Это я к тому что теханализ - вещь такая, как бы сказать, иногда работает, иногда может "внезапно" "поломаться". К ней нужно относиться с высокой долей скепсиса. Вам по-любому спасибо, что выкладываете. И тут как у художника. Каждый аналитик видит картину по-своему.
бракороби є в різних професіях, але ТА - це тільки методологія, а не засіб для ідеалізації, серед її користувачів вистачає свої Охріменків та Найманів
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
proftpd66 написав:Алка безнал снизила 24.12 покупка около 24.32
на углу ул. Урловская, 24.15
часть сливать? Нужна помощь зала, голосуем.
Кто за КПСС?
А що Комса каже? Сам і відповідаю, в Комси 24.20\24.30.
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На индикаторах сейчас скрытая медвежья дивергенция - шанс того что пойдет вплоть до обновления прошлогоднего минимума. Для гарантий нужно под ЕМА20 нырнуть
не в курсі, про що ви, такі думки краще ілюструйте графіком ... серед тих індикаторів, що я користую, можна тільки сказати, що бакс відносно грн. сходив до зони перекупленості на денному графіку, та вийшлов із перепроданості в нейтральний діапазон на тижневому, за повведінкою ведмедів, які рулять уже 16ть місяців, далі будемо подивитися ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані