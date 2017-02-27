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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3566356735683569>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 182
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
33
24.51-25.0
10%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:50

  Pupsik написав:
  Alex2007 написав:Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..


Який може бути механізм? При 10%-вій дохідності ОВДП та ризику девальвації до показників зазначених в державному бюджеті на 2020 рік, надії, що нерезиденти будуть продовжувати лити валюту нема, значного зростання обсягів експорту також не передбачається, як і росту переказів від заробітчан...де паливо для зміцнення гривні?
...як на мене, якщо залишимося на поточних рівнях, це буде гарним подарунком для гривнепатріотів )


Ракетчиков много нынче для совместного полета вверх . :D
Нужно (логично) немного остудить всех и патриотов и любителей зеленого - сжать курсовые колебания в какой-то коридор - треугольник. В конце возможен прострел вниз на 22 для особо терпеливых.
В нем кто нужно - откупится, кто нужно - сольется под 0 под радостные заверения милованушек и рожковых про их надежды на дальнейшее укрепление.Сразу так просто вверх совсем как-то палевно получится. :D
А топливо (долларовое) откуда? - для 23-24 найдется :mrgreen: - экспортеров еще не всех дожали и еще не всех добили. :mrgreen: А вот потом "продавцы закончатся" и куча покупателей с гривной на руках ...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:53

Алка безнал снизила 24.12 покупка около 24.32

на углу ул. Урловская, 24.15

часть сливать? Нужна помощь зала, голосуем.

Кто за КПСС? :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:55

  TylerTruman_ написав:
  Alex2007 написав:
Это мы хотим - это мы учитываем.
Это (страшилки Вариича) мы не хотим - это мы не учитываем.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Теханализ он такой
:mrgreen:

як кажуть, сміх без причини - це ознака ...
ТА тут ні до чого і ваш камєнт мимо каси, ... є аналітики, які керуються тільки ФА, є ті хто ТА, а є ті хто поєднують, ... а вотЪ тих оналітєгів, що просто задвигають хотілки та вгадують, +тих, що "без причини", ТА точно враховуює :roll:


Та это не вам персонально.
Это я к тому что теханализ - вещь такая, как бы сказать, иногда работает, иногда может "внезапно" "поломаться". К ней нужно относиться с высокой долей скепсиса. Вам по-любому спасибо, что выкладываете.
И тут как у художника. Каждый аналитик видит картину по-своему.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:57

  s0v7a написав: Здається, гроші Казначейство вирішило повертати тільки в кінці дня, коли вже щось робити пізно.


Казначейство работает с колёс, как при Азарове?

А что по зарплатам бюджетникам, им хоть авансы дали?
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:07

  Alex2007 написав:Та это не вам персонально.
Это я к тому что теханализ - вещь такая, как бы сказать, иногда работает, иногда может "внезапно" "поломаться". К ней нужно относиться с высокой долей скепсиса. Вам по-любому спасибо, что выкладываете.
И тут как у художника. Каждый аналитик видит картину по-своему.

бракороби є в різних професіях, але ТА - це тільки методологія, а не засіб для ідеалізації, серед її користувачів вистачає свої Охріменків та Найманів :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:09

  proftpd66 написав:Алка безнал снизила 24.12 покупка около 24.32

на углу ул. Урловская, 24.15

часть сливать? Нужна помощь зала, голосуем.

Кто за КПСС? :lol:

А що Комса каже? :)
Сам і відповідаю, в Комси 24.20\24.30.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vert написав:авансы дали?

Угу
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:20

  Vert написав:
  s0v7a написав: Здається, гроші Казначейство вирішило повертати тільки в кінці дня, коли вже щось робити пізно.
Казначейство работает с колёс, как при Азарове?
А что по зарплатам бюджетникам, им хоть авансы дали?

С опозданием дали, некоторым задержали почти на неделю.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:28

http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103f ... 221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:29

  escobar написав:
  TylerTruman_ написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827979#p4827979 упд :roll:

На индикаторах сейчас скрытая медвежья дивергенция - шанс того что пойдет вплоть до обновления прошлогоднего минимума.
Для гарантий нужно под ЕМА20 нырнуть

не в курсі, про що ви, такі думки краще ілюструйте графіком ...
серед тих індикаторів, що я користую, можна тільки сказати, що бакс відносно грн. сходив до зони перекупленості на денному графіку, та вийшлов із перепроданості в нейтральний діапазон на тижневому, за повведінкою ведмедів, які рулять уже 16ть місяців, далі будемо подивитися ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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