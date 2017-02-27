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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3567356835693570>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 182
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
33
24.51-25.0
10%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:34

Moneta
Это ж скоро срок реализации заканчивается
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:49

  Alex2007 написав:
  fin написав:
  FairyPrince написав:Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:
https://youtu.be/6D7yN0-EtPY?list=PLNiaxBmKsUot2UU698Lc0nZbX7qhT27ZR&t=549
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.


В чем нынче принципиальная разница между 24 и 24.2 Зачем нервы себе делать? Тем более я так понял Вы - долгосрочник-матрасник.
И Вы уже сто раз могли купить около 24 за последние 3 недели.
:roll:

Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..
Да,был один день, когда менялы предлагали за 23,9. Отказался. Сейчас пока жалею. Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:55

fin
Шо же вас так гнет целый день?
И задание себе придумали , по 24.
А если не сможете по такому курсу откупить , то что, волосы на лобке вырвете ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:58

  Alex2007 написав:
  fin написав:
  FairyPrince написав:Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:
https://youtu.be/6D7yN0-EtPY?list=PLNiaxBmKsUot2UU698Lc0nZbX7qhT27ZR&t=549
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.


В чем нынче принципиальная разница между 24 и 24.2 Зачем нервы себе делать? Тем более я так понял Вы - долгосрочник-матрасник.
И Вы уже сто раз могли купить около 24 за последние 3 недели.
:roll:

Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..
Я не просто долгосрочник-матрасник, а фанатичный фанат долларов еще с 90-х. Только покупаю. С ними спокойнее както!
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:01

  холява написав:fin
Шо же вас так гнет целый день?
И задание себе придумали , по 24.
А если не сможете по такому курсу откупить , то что, волосы на лобке вырвете ?
Придется!
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:08

Аванса до сих пор нет :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:10

  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:18

Інформація за оперативними даними
про виконання Державного бюджету України за доходами, надходження до місцевих бюджетів
та ЄСВ станом за 1/20/2020
:shock:
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2020-5

Зображення
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:44

  fin написав:Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
Так можно и не дождаться, если политика партии поменяется.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:50

  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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