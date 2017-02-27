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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:34
Moneta
Это ж скоро срок реализации заканчивается
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гуляйполе
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:49
Alex2007 написав: fin написав:
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
В чем нынче принципиальная разница между 24 и 24.2 Зачем нервы себе делать? Тем более я так понял Вы - долгосрочник-матрасник.
И Вы уже сто раз могли купить около 24 за последние 3 недели.
Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..
Да,был один день, когда менялы предлагали за 23,9. Отказался. Сейчас пока жалею. Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
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fin
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:55
fin
Шо же вас так гнет целый день?
И задание себе придумали , по 24.
А если не сможете по такому курсу откупить , то что, волосы на лобке вырвете ?
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холява
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:58
Alex2007 написав: fin написав:
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.
В чем нынче принципиальная разница между 24 и 24.2 Зачем нервы себе делать? Тем более я так понял Вы - долгосрочник-матрасник.
И Вы уже сто раз могли купить около 24 за последние 3 недели.
Но всё же думаю, эти авантюристы таки погонят если не на 22, то по крайней мере в коридор 23 - 24..
Я не просто долгосрочник-матрасник, а фанатичный фанат долларов еще с 90-х. Только покупаю. С ними спокойнее както!
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fin
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:01
холява написав:fin
Шо же вас так гнет целый день?
И задание себе придумали , по 24.
А если не сможете по такому курсу откупить , то что, волосы на лобке вырвете ?
Придется!
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fin
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:08
Аванса до сих пор нет
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demichh
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:10
Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:18
Інформація за оперативними даними
про виконання Державного бюджету України за доходами, надходження до місцевих бюджетів
та ЄСВ станом за 1/20/2020 https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2020-5
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:44
fin написав:
Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
Так можно и не дождаться, если политика партии поменяется.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:50
sergey_sryvkin написав: Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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ЛОБ
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