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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3567356835693570

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 182
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
33
24.51-25.0
10%
19
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:51

  Proofy написав:
  fin написав:Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
Так можно и не дождаться, если политика партии поменяется.

Подгрузился евро по 26.85.
Не верю, что НБУ даст гривне укрепиться к доллару ниже 24.2
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:52

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого

Немецкий сыр нынче даже АТБ включил в свою раскладку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:06

Щось ніяк не порахують промвиробництво за грудень! Хоч завтра видадуть?
Мабудь веселі показники що ніяк не зліплять!
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