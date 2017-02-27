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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:51
Proofy написав: fin написав:
Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
Так можно и не дождаться, если политика партии поменяется.
Подгрузился евро по 26.85.
Не верю, что НБУ даст гривне укрепиться к доллару ниже 24.2
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:52
Moneta написав: sergey_sryvkin написав: Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Немецкий сыр нынче даже АТБ включил в свою раскладку.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:06
Щось ніяк не порахують промвиробництво за грудень! Хоч завтра видадуть?
Мабудь веселі показники що ніяк не зліплять!
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