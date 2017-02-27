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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3567356835693570

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 183
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
33
24.51-25.0
11%
20
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:51

  Proofy написав:
  fin написав:Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
Так можно и не дождаться, если политика партии поменяется.

Подгрузился евро по 26.85.
Не верю, что НБУ даст гривне укрепиться к доллару ниже 24.2
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:52

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого

Немецкий сыр нынче даже АТБ включил в свою раскладку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:06

Щось ніяк не порахують промвиробництво за грудень! Хоч завтра видадуть?
Мабудь веселі показники що ніяк не зліплять!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 23:53

  antey1969 написав:
  Proofy написав:
  fin написав:Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
Так можно и не дождаться, если политика партии поменяется.

Подгрузился евро по 26.85.
Не верю, что НБУ даст гривне укрепиться к доллару ниже 24.2


евро пробило 1.108, 1.07 не загорами.

Еще не было объявлений что МВФ выделил бабки окончательно. А то и все 10лярдом выделит. Из-за этого может курс сквиртануть резко в низ, не успеют и выкупать.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:34

  Игорь написав:
  FairyPrince написав:Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:

а кто это ? очередной эксперт ?
https://petrimazepa.com/smena_makroekonomicheskikh_prognozov


Очередной КУХАРкин аналитик. Ну откровенный же бред несет ! очередной охрименко
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:38

Шо не слухали плівки? ЗЕ зробив висновки і НБУ туди тягне курс. Ніби ресурс не дураків, але баранів однозначно...
Тарас Бульба
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:39

24.15 курс

овернайт 12%. на 6 месяцев - 6%

24.15 % 6 = 1.45грн

24.15+1.45 = 25.6 критичный для нас.

Думаю надо сливать все что сливается. В середине лета или в конце будет меньше чем 25.6! :!: :wink:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:43

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg

просто праздник какой-то в супермаркетах !


Це ви про що?..


про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого


Это очередной пример как нахлобучивают покупателей, вдохновившись нахлобучиванием на таком же раздутом курсом гривны. Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого. В обоснование того что уже двухлетний курс на укрепление гривны после правления злочинной банды, чрезмерно обваливших гривну - целиком закономерен.
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