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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:51
Proofy написав: fin написав:
Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
Так можно и не дождаться, если политика партии поменяется.
Подгрузился евро по 26.85.
Не верю, что НБУ даст гривне укрепиться к доллару ниже 24.2
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antey1969
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Додано: Вів 21 січ, 2020 22:52
Moneta написав: sergey_sryvkin написав: Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Немецкий сыр нынче даже АТБ включил в свою раскладку.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:06
Щось ніяк не порахують промвиробництво за грудень! Хоч завтра видадуть?
Мабудь веселі показники що ніяк не зліплять!
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Додано: Вів 21 січ, 2020 23:53
antey1969 написав: Proofy написав: fin написав:
Принципиально решил ждать хотя бы 24,0.
Так можно и не дождаться, если политика партии поменяется.
Подгрузился евро по 26.85.
Не верю, что НБУ даст гривне укрепиться к доллару ниже 24.2
евро пробило 1.108, 1.07 не загорами.
Еще не было объявлений что МВФ выделил бабки окончательно. А то и все 10лярдом выделит. Из-за этого может курс сквиртануть резко в низ, не успеют и выкупать.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:34
Очередной КУХАРкин аналитик. Ну откровенный же бред несет ! очередной охрименко
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:38
Шо не слухали плівки? ЗЕ зробив висновки і НБУ туди тягне курс. Ніби ресурс не дураків, але баранів однозначно...
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:39
24.15 курс
овернайт 12%. на 6 месяцев - 6%
24.15 % 6 = 1.45грн
24.15+1.45 = 25.6
критичный для нас.
Думаю надо сливать все что сливается. В середине лета или в конце будет меньше чем 25.6
!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:43
Moneta написав: sergey_sryvkin написав: Moneta написав:
http://i.piccy.info/i9/6f9bb1bcbc2a103fcb32588f955bde43/1579633742/533323/1345094/IMG_20200117_221746.jpg
просто праздник какой-то в супермаркетах !
Це ви про що?..
про то что украинский сыр уже прилично дороже немецкого
Это очередной пример как нахлобучивают покупателей, вдохновившись нахлобучиванием на таком же раздутом курсом гривны. Жрали бакс ПА27 - жрите моцареллу па50 - раза в 3 дороже немецкого. В обоснование того что уже двухлетний курс на укрепление гривны после правления злочинной банды, чрезмерно обваливших гривну - целиком закономерен.
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