не факт (С)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 06:20
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:50
Интересная картинка выходит, "митні органи" 8 ярдов при плане 26!!
Не хотят таможиться? Сканер новый не нравится или навезли до НГ и теперь не спешат?
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08
Вообще-то, "вагон и тележка" не успевших слиться А точнее, все еще ждущих хорошего курса. Я решил не ждать 24.50, поскольку, с одной стороны сейчас пойдет слив валюты аграриями и теми, кто не успел слиться. А с другой стороны - проценты по грн депо начали падать и скоро упадут еще сильнее. Поэтому надо сейчас по-максимуму зайти в длинные грн депозиты, пока ставки еще высокие.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:16
Alex2006
Случайно прочитал вашу подпись - увы, насчет тюрем нас надули (
Живите своим умом!
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:45
Почему надули ? Малюська же обещал хорошие комфортабельные тюрьмы, частные, с хорошим ремонтом. Так что совет - Ремонтируйте тюрьмы - это был призыв к бизнес-инвесторам, а не угрозы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:47
7
24.20-24.22/24.27-24.29
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Херсон утро
24,17-24,24
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:51
Планы на январь - это такая скукотища, в жизни должен быть бурлеск, феерия.
Да и некогда. Не узнаю этих двух мужиков на заднем плане фото, это его замы ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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