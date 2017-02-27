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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3567356835693570

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 183
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
33
24.51-25.0
11%
20
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 06:20

  proftpd66 написав:
Думаю надо сливать все что сливается. В середине лета или в конце будет меньше чем 25.6! :!: :wink:


не факт :) (С)
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:50

  Moneta написав:Інформація за оперативними даними
про виконання Державного бюджету України за доходами, надходження до місцевих бюджетів
та ЄСВ станом за 1/20/2020
:shock:
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2020-5

Зображення

Интересная картинка выходит, "митні органи" 8 ярдов при плане 26!!
Не хотят таможиться? Сканер новый не нравится или навезли до НГ и теперь не спешат? :roll:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08

  Zebra написав:
  fin написав:
  FairyPrince написав:Подальшої ревальвації не буде, так що не спішіть зливатись)
2хв з цього місця:
https://youtu.be/6D7yN0-EtPY?list=PLNiaxBmKsUot2UU698Lc0nZbX7qhT27ZR&t=549
В дальнейшем ревальвация будет, потому что мне так надо! 23,8-24 меня устроит.

Не успевших откупиться вагон и тележка, так что сомнительно, что сильно уже просядем.

Вообще-то, "вагон и тележка" не успевших слиться :) А точнее, все еще ждущих хорошего курса. Я решил не ждать 24.50, поскольку, с одной стороны сейчас пойдет слив валюты аграриями и теми, кто не успел слиться. А с другой стороны - проценты по грн депо начали падать и скоро упадут еще сильнее. Поэтому надо сейчас по-максимуму зайти в длинные грн депозиты, пока ставки еще высокие.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:16

Alex2006
Случайно прочитал вашу подпись - увы, насчет тюрем нас надули (
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:45

  zzzzzz написав:Alex2006
Случайно прочитал вашу подпись - увы, насчет тюрем нас надули (


Почему надули ? Малюська же обещал хорошие комфортабельные тюрьмы, частные, с хорошим ремонтом. Так что совет - Ремонтируйте тюрьмы - это был призыв к бизнес-инвесторам, а не угрозы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:47

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24.20-24.22/24.27-24.29
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Херсон утро
24,17-24,24
portoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:51

  Investor_33 написав:Интересная картинка выходит, "митні органи" 8 ярдов при плане 26!!
Не хотят таможиться? Сканер новый не нравится или навезли до НГ и теперь не спешат?


Планы на январь - это такая скукотища, в жизни должен быть бурлеск, феерия.
Да и некогда. Не узнаю этих двух мужиков на заднем плане фото, это его замы ?

Зображення
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