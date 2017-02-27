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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3568356935703571

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 185
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
34
24.51-25.0
11%
21
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:14

Поки що маємо таку чудову стабільність із підтримкою НБУ від падіння нижче 24. Ракети вгору теж не має і поки що не планується. Якщо так буде йти і далі - бізнес адаптується. Головне без різких рухів.
Особисто добив тих 5%, що планував в гривню (по 24,22 в Альфі. По 24,27 не встиг) і тепер маю співвідношення 70/30 дол/грн. Більше не планую збільшувати % гривні. Хіба із поступлень цього року. ЯКЩО до середини весни буде нижче 24 (24,3/5 ближче до початку літа) - буду купляти $. Якщо ж ні - поповнювати гривневі стовпці. Наступний етап прийняття рішень настане в середині літа. Тому весь час - в роботу.
На літо надіюсь на 25 грн/дол.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:25

Неужели сегодня будет повторение вчерашнего сценария ? Низкий старт, рост, коррекция, проделки рыжика )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:25

  zzzzzz написав:fler это факт за январь 2019 за аналогичное кол-во рабочих дней прошлого периода.

В январе 2019 доход был 22,5 млрд

Тогда понятно. Реформы Нефедова привели к тому, что бизнес уходит в тень. Это мое ИМХО, основанное на том, как работало его Прозорро.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:сейчас пойдет слив валюты аграриями

Какими аграриями? - теми, которые осенью уже продали всю валюту?
Нравятся мне люди, которые сезонность только в свою пользу трактуют...

P.S. Поясните plz куда и зачем 21 апреля приходить? Или это просто часы остановились (так же, как и с протухшей сезонностью)?
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:34

  fler написав:
  zzzzzz написав:fler это факт за январь 2019 за аналогичное кол-во рабочих дней прошлого периода.

В январе 2019 доход был 22,5 млрд

Тогда понятно. Реформы Нефедова привели к тому, что бизнес уходит в тень. Это мое ИМХО, основанное на том, как работало его Прозорро.

Кредитоваться будут, тоже из тени :mrgreen:
Играя в шахматы, не увлекайтесь, можете обыграть самих -себя
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:40

Эрик Найман

Я вижу сейчас много схожего с тем что я видел (и торговал) в конце 1999 года, накануне взрыва пузыря дотком-акций 10 марта 2000 года.

Если бы Трамп не надавил на ФРС в 2018 году и та позволила бы произойти кризису в 2018-19 годах, то кризис был бы мягким и сейчас уже началось бы восстановление экономики.

Но так как ФРС снова нажала «на газ» и спровоцировала в 2019 году мощнейшее ралли рынков во всех классах активах (даже Украине досталась своя доля «пирога спекулятивного счастья»), то сейчас цены на многие активы оказались завышенными и достигли уровня пузыря.

То есть теперь речь идет уже не о просто циклическом экономическом кризисе, а кризисе, который будет сопровождаться взрывом пузыря.
Фондовые индексы наверняка подешевеют на 40-50%, а многие наиболее выросшие акции (обратите внимание на V, MA, NFLX) сложатся более чем вдвое.

Сейчас два вопроса
1. Когда точка взрыва
Ловить пик - последнее дело. Кто торговал тот знает. Поэтому или ждите триггера или уже покупайте страховки. Мы в стратегиях HUG’S и для клиентов Capital Times делаем хедж, а по тем счетам у кого недостаточно денег чтобы мы им смогли покупать пут-опционы или делать более сложные позиции, тем будет организован спасительный выход из рискованных позиций после начала получения соответсвующего сигнала (отдадим порядка 5-10% текущего роста, но это лучше, чем пропускать текущее ралли и затем видеть обвал).
Падение рынков будет эпическим.

На сейчас видны две точки риска:
- март, после того как в феврале JP Morgan введет китайские облигации в свой индекс облигаций развивающихся стран - у профи-инвесторов будет отличный повод зафиксировать прибыль, переложив мусорные облигации на розничных инветоров. Март, кстати, является обычно худшим месяцем для рынков акций (второй плохой месяц - октябрь)
- сентябрь, когда может повториться рецидив кризиса долларовой ликвидности. Я видел аналоичную пару с кризисом ликвидности сначала в августе 2007 года, а затем в авгуте 2008 года, когда все окончательно полетело вниз. Рынок акций тогда достиг пика 11 октября 2007 года и к августу 2008 года падал на 17-22%. Но после кризиса ликвидности в августе 2008 года фондовые индексы сложились еще почти вдвое.
Впрочем, есть еще шанс, что рынки удастся удержать от обвала в течение всего 2020 года и лишь следующему президенту США придется разгребать завалы.

2. Как заработать
Скорее всего, это будет долговой кризис. Взорвутся слабые компании с большими долгами и плохими операционными показателями. Под основным риском BBB-облигации. Украина таже под огромным риском начиная с сентября, когда начнутся большие погашения ОВГЗ. Но ситуация может начать ухудшаться раньше, поэтому просто следим за мировыми финсовыми рынками, которые скажут, когда пора убегать из украинских активов и гривны.
Обратите внимание на золото. Оно не дешевеет даже в условиях ралли рынка акций. А это очень хороший знак для золота.

На валютном рынке скорее всего подешевеет доллар, а резко вырастут в цене японская йена и швейцарский франк. Рост последнего поможет также подорожать евро.
Ну и покупаем путы на фондовые индексы. Годовой пут на QQQ стоит всего 7% годовых.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:53

Кардіограма ліквідності майже нічого не змінилось


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 62 571,07473102(63 433,47154863 - 862,39681761) млн.

Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 50 057(49 217 + 840) млн.
Банки схаменулись, що гроші на нічних в НБУ тримати доходніше, ніж на коррахунках.

Овернайти кредит- 15,5%(17,5%): 0,01(0 + 0,01) млн.
І ось у когось таки зʼявилась потреба у підримці!

Загальна добова ліквідність 62 571,07 + 50 057 - 0,01 = 112 650,47(112 650,47 − 22,41) млн. гривень. :!:

Загально добова майже не змінилась! Стоїмо на місті.
Коррахунки припали, та на таку ж величину підросли овернайти.
Ліквідності більш ніж достатньо як для поточних розрахунків, так і для розрахунку за вчорашній аукціон.


Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:08

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
З вечора звузили маржу по євро до 5 коп., та трішечки підняли аски по доляру.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:24

  fler написав:
  zzzzzz написав:fler это факт за январь 2019 за аналогичное кол-во рабочих дней прошлого периода.

В январе 2019 доход был 22,5 млрд

Тогда понятно. Реформы Нефедова привели к тому, что бизнес уходит в тень. Это мое ИМХО, основанное на том, как работало его Прозорро.

Інертність. Звикли не платити взагалі нічого і трошки в кишеню. Ім легше зробити 2 ходки, аніж платити. Але це - тимчасово. З досвіду 90-х.Більшість через деякий час зрозуміє, що дупа болить не від кон'яку...
Активізувалося використання пошти, як інструменту пересилки крупних партій без розмитнення. Чекаємо на реакцію.
Ну і самі митники аж ніяк не стимулюють поповнення бюджету
athena1
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:24

  Investor_33 написав:
  Moneta написав:Інформація за оперативними даними
про виконання Державного бюджету України за доходами, надходження до місцевих бюджетів
та ЄСВ станом за 1/20/2020
:shock:
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2020-5

Зображення

Интересная картинка выходит, "митні органи" 8 ярдов при плане 26!!
Не хотят таможиться? Сканер новый не нравится или навезли до НГ и теперь не спешат? :roll:


Причем тут не хотят таможиться ?

Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.

В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!

Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши .
Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ.
После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020).
Потом покажи прибыль для налоговой.
А потом загляни к себе в карман .
Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.

А потом добавьте неплатежеспособное население.

Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать.
Прости Господи , а ведь хотел матюгню написать.
холява
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