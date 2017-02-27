Додано: Сер 22 січ, 2020 10:40

Эрик Найман



Я вижу сейчас много схожего с тем что я видел (и торговал) в конце 1999 года, накануне взрыва пузыря дотком-акций 10 марта 2000 года.



Если бы Трамп не надавил на ФРС в 2018 году и та позволила бы произойти кризису в 2018-19 годах, то кризис был бы мягким и сейчас уже началось бы восстановление экономики.



Но так как ФРС снова нажала «на газ» и спровоцировала в 2019 году мощнейшее ралли рынков во всех классах активах (даже Украине досталась своя доля «пирога спекулятивного счастья»), то сейчас цены на многие активы оказались завышенными и достигли уровня пузыря.



То есть теперь речь идет уже не о просто циклическом экономическом кризисе, а кризисе, который будет сопровождаться взрывом пузыря.

Фондовые индексы наверняка подешевеют на 40-50%, а многие наиболее выросшие акции (обратите внимание на V, MA, NFLX) сложатся более чем вдвое.



Сейчас два вопроса

1. Когда точка взрыва

Ловить пик - последнее дело. Кто торговал тот знает. Поэтому или ждите триггера или уже покупайте страховки. Мы в стратегиях HUG’S и для клиентов Capital Times делаем хедж, а по тем счетам у кого недостаточно денег чтобы мы им смогли покупать пут-опционы или делать более сложные позиции, тем будет организован спасительный выход из рискованных позиций после начала получения соответсвующего сигнала (отдадим порядка 5-10% текущего роста, но это лучше, чем пропускать текущее ралли и затем видеть обвал).

Падение рынков будет эпическим.



На сейчас видны две точки риска:

- март, после того как в феврале JP Morgan введет китайские облигации в свой индекс облигаций развивающихся стран - у профи-инвесторов будет отличный повод зафиксировать прибыль, переложив мусорные облигации на розничных инветоров. Март, кстати, является обычно худшим месяцем для рынков акций (второй плохой месяц - октябрь)

- сентябрь, когда может повториться рецидив кризиса долларовой ликвидности. Я видел аналоичную пару с кризисом ликвидности сначала в августе 2007 года, а затем в авгуте 2008 года, когда все окончательно полетело вниз. Рынок акций тогда достиг пика 11 октября 2007 года и к августу 2008 года падал на 17-22%. Но после кризиса ликвидности в августе 2008 года фондовые индексы сложились еще почти вдвое.

Впрочем, есть еще шанс, что рынки удастся удержать от обвала в течение всего 2020 года и лишь следующему президенту США придется разгребать завалы.



2. Как заработать

Скорее всего, это будет долговой кризис. Взорвутся слабые компании с большими долгами и плохими операционными показателями. Под основным риском BBB-облигации. Украина таже под огромным риском начиная с сентября, когда начнутся большие погашения ОВГЗ. Но ситуация может начать ухудшаться раньше, поэтому просто следим за мировыми финсовыми рынками, которые скажут, когда пора убегать из украинских активов и гривны.

Обратите внимание на золото. Оно не дешевеет даже в условиях ралли рынка акций. А это очень хороший знак для золота.



На валютном рынке скорее всего подешевеет доллар, а резко вырастут в цене японская йена и швейцарский франк. Рост последнего поможет также подорожать евро.

Ну и покупаем путы на фондовые индексы. Годовой пут на QQQ стоит всего 7% годовых.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.