Поки що маємо таку чудову стабільність із підтримкою НБУ від падіння нижче 24. Ракети вгору теж не має і поки що не планується. Якщо так буде йти і далі - бізнес адаптується. Головне без різких рухів. Особисто добив тих 5%, що планував в гривню (по 24,22 в Альфі. По 24,27 не встиг) і тепер маю співвідношення 70/30 дол/грн. Більше не планую збільшувати % гривні. Хіба із поступлень цього року. ЯКЩО до середини весни буде нижче 24 (24,3/5 ближче до початку літа) - буду купляти $. Якщо ж ні - поповнювати гривневі стовпці. Наступний етап прийняття рішень настане в середині літа. Тому весь час - в роботу. На літо надіюсь на 25 грн/дол.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Я вижу сейчас много схожего с тем что я видел (и торговал) в конце 1999 года, накануне взрыва пузыря дотком-акций 10 марта 2000 года.
Если бы Трамп не надавил на ФРС в 2018 году и та позволила бы произойти кризису в 2018-19 годах, то кризис был бы мягким и сейчас уже началось бы восстановление экономики.
Но так как ФРС снова нажала «на газ» и спровоцировала в 2019 году мощнейшее ралли рынков во всех классах активах (даже Украине досталась своя доля «пирога спекулятивного счастья»), то сейчас цены на многие активы оказались завышенными и достигли уровня пузыря.
То есть теперь речь идет уже не о просто циклическом экономическом кризисе, а кризисе, который будет сопровождаться взрывом пузыря. Фондовые индексы наверняка подешевеют на 40-50%, а многие наиболее выросшие акции (обратите внимание на V, MA, NFLX) сложатся более чем вдвое.
Сейчас два вопроса 1. Когда точка взрыва Ловить пик - последнее дело. Кто торговал тот знает. Поэтому или ждите триггера или уже покупайте страховки. Мы в стратегиях HUG’S и для клиентов Capital Times делаем хедж, а по тем счетам у кого недостаточно денег чтобы мы им смогли покупать пут-опционы или делать более сложные позиции, тем будет организован спасительный выход из рискованных позиций после начала получения соответсвующего сигнала (отдадим порядка 5-10% текущего роста, но это лучше, чем пропускать текущее ралли и затем видеть обвал). Падение рынков будет эпическим.
На сейчас видны две точки риска: - март, после того как в феврале JP Morgan введет китайские облигации в свой индекс облигаций развивающихся стран - у профи-инвесторов будет отличный повод зафиксировать прибыль, переложив мусорные облигации на розничных инветоров. Март, кстати, является обычно худшим месяцем для рынков акций (второй плохой месяц - октябрь) - сентябрь, когда может повториться рецидив кризиса долларовой ликвидности. Я видел аналоичную пару с кризисом ликвидности сначала в августе 2007 года, а затем в авгуте 2008 года, когда все окончательно полетело вниз. Рынок акций тогда достиг пика 11 октября 2007 года и к августу 2008 года падал на 17-22%. Но после кризиса ликвидности в августе 2008 года фондовые индексы сложились еще почти вдвое. Впрочем, есть еще шанс, что рынки удастся удержать от обвала в течение всего 2020 года и лишь следующему президенту США придется разгребать завалы.
2. Как заработать Скорее всего, это будет долговой кризис. Взорвутся слабые компании с большими долгами и плохими операционными показателями. Под основным риском BBB-облигации. Украина таже под огромным риском начиная с сентября, когда начнутся большие погашения ОВГЗ. Но ситуация может начать ухудшаться раньше, поэтому просто следим за мировыми финсовыми рынками, которые скажут, когда пора убегать из украинских активов и гривны. Обратите внимание на золото. Оно не дешевеет даже в условиях ралли рынка акций. А это очень хороший знак для золота.
На валютном рынке скорее всего подешевеет доллар, а резко вырастут в цене японская йена и швейцарский франк. Рост последнего поможет также подорожать евро. Ну и покупаем путы на фондовые индексы. Годовой пут на QQQ стоит всего 7% годовых.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Вітаюсь совсіма! Коррахунки - 62 571,07473102(63 433,47154863 - 862,39681761) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 50 057(49 217 + 840) млн. Банки схаменулись, що гроші на нічних в НБУ тримати доходніше, ніж на коррахунках.
Овернайти кредит- 15,5%(17,5%): 0,01(0 + 0,01) млн. І ось у когось таки зʼявилась потреба у підримці!
Загальна добова ліквідність 62 571,07 + 50 057 - 0,01 = 112 650,47(112 650,47 − 22,41) млн. гривень.
Загально добова майже не змінилась! Стоїмо на місті. Коррахунки припали, та на таку ж величину підросли овернайти. Ліквідності більш ніж достатньо як для поточних розрахунків, так і для розрахунку за вчорашній аукціон.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Вітаюсь совсіма. 11:00 З вечора звузили маржу по євро до 5 коп., та трішечки підняли аски по доляру.
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:fler это факт за январь 2019 за аналогичное кол-во рабочих дней прошлого периода.
В январе 2019 доход был 22,5 млрд
Тогда понятно. Реформы Нефедова привели к тому, что бизнес уходит в тень. Это мое ИМХО, основанное на том, как работало его Прозорро.
Інертність. Звикли не платити взагалі нічого і трошки в кишеню. Ім легше зробити 2 ходки, аніж платити. Але це - тимчасово. З досвіду 90-х.Більшість через деякий час зрозуміє, що дупа болить не від кон'яку... Активізувалося використання пошти, як інструменту пересилки крупних партій без розмитнення. Чекаємо на реакцію. Ну і самі митники аж ніяк не стимулюють поповнення бюджету
Интересная картинка выходит, "митні органи" 8 ярдов при плане 26!! Не хотят таможиться? Сканер новый не нравится или навезли до НГ и теперь не спешат?
Причем тут не хотят таможиться ?
Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.
В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!
Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши . Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ. После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020). Потом покажи прибыль для налоговой. А потом загляни к себе в карман . Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.
А потом добавьте неплатежеспособное население.
Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать. Прости Господи , а ведь хотел матюгню написать.