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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:51
Puente
Это Вы придумали или что ?
Кто и где сейчас может ввести "контрабас" ?
На частных машинах ?
Единичные экземпляры ?
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холява
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:53
Оказалось, если из "системы" исключить коррупцию и кумовство - то от "системы" ничего не остаётся
Что мы сейчас и наблюдаем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:55
холява написав:
Причем тут не хотят таможиться ?
Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.
В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!
Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши .
Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ.После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020).
Потом покажи прибыль для налоговой.
А потом загляни к себе в карман .
Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.
А потом добавьте неплатежеспособное население.
Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать.
Прости Господи , а ведь хотел матюгню написать.
Т.е. Вы предлагаете всё оставить как есть только убрать из списка "покажи прибыль налоговой" (вернее заменить её дать по меньше но прямо в руки)??? Шо за бред?(
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Investor_33
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59
zzzzzz
Ну разве что по Китаю.
К примеру фара на РЕНО ДАСТЕР фирменная 2300-2600 (опт),станция фирменная 3600-3800)
КИТАЙ 1200-1300
надо заметить , что нанесение отражающего слоя[color=#80BF00] не напыление[/color] , а покраска .
Не закрепленная лаком .
Через месяца 2-3 лампа , являющаяся источником ультрафиолетового излучения выпаривает весь отражающий слой.
Вот так то .
На фирменные запчасти спрос уже давно не тот.
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холява
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:05
Investor_33 написав:
Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши .
Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ.После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020).
Потом покажи прибыль для налоговой.
А потом загляни к себе в карман .
Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.
А потом добавьте неплатежеспособное население.
Т.е. Вы предлагаете всё оставить как есть только убрать из списка "покажи прибыль налоговой" (вернее заменить её дать по меньше но прямо в руки)??? Шо за бред?(
Специально трижды перечитал и в упор не заметил откуда ВЫ сделали такой ВЫВОД. Такое ощущение, что постит бот, который случайным образом сгенерировал из слов предложение.
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lrs7719
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:06
Investor_33
Не надо убого утрировать.
Я вам рассказал о всех налогах.
Я не написал , что я что то и где то скрываю и не плачу .
Я вам постарался в доступной форме (надо задуматься над вашей интерпретацией) объяснить ПОЧЕМУ стало тяжело работать и НЕВОЗМОЖНО завезти контрабанду.
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холява
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:09
Realist написав:
Поки що маємо таку чудову стабільність із підтримкою НБУ від падіння нижче 24. Ракети вгору теж не має і поки що не планується. Якщо так буде йти і далі - бізнес адаптується. Головне без різких рухів.
Особисто добив тих 5%, що планував в гривню (по 24,22 в Альфі. По 24,27 не встиг) і тепер маю співвідношення 70/30 дол/грн. Більше не планую збільшувати % гривні. Хіба із поступлень цього року. ЯКЩО до середини весни буде нижче 24 (24,3/5 ближче до початку літа) - буду купляти $. Якщо ж ні - поповнювати гривневі стовпці. Наступний етап прийняття рішень настане в середині літа. Тому весь час - в роботу.
На літо надіюсь на 25 грн/дол.
Другий аук. поспіль не впливає на зміцнення, просто не дає рости, якось тонко все і не зрозуміло...
Не збільшував долю грн, просто залишився при тій, що мав на рахунку.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:10
холява написав:zzzzzz
Ну разве что по Китаю.
К примеру фара на РЕНО ДАСТЕР фирменная 2300-2600 (опт),станция фирменная 3600-3800)
КИТАЙ 1200-1300
надо заметить , что нанесение отражающего слоя[color=#80BF00] не напыление
[/color] , а покраска .
Не закрепленная лаком .
Через месяца 2-3 лампа , являющаяся источником ультрафиолетового излучения выпаривает весь отражающий слой.
Вот так то .
На фирменные запчасти спрос уже давно не тот.
Бо фірмові запасні частини - це той же лохотрон.
У мне на форді недавно вентилятор перестав працювати на 1-3 швидкостях. Тобто працював на тільки на номінальній, 4-тій. Обслуговуюсь у фірмовому СТО. Оригіналкоштує біля 1500 грн. Замінник до 500 грн. Собівартість ЗЧ на вигляд - до 100 грн.!!!
Бізнес на ЗЧ це окрема тема. Там тепер вже як із принтерами. Заробляють не на продажі машин, а на обслуговуванні. Вам потрібно підлаштовуватись під ринок і відкривати СТО при магазині або переходити онлайн.
Я не повчаю. Просто не має нічого постійного і те, що вам приносило прибутки в минулому, в майбутньому може нічого не коштувати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:11
холява написав: escobar написав: холява написав:
Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать.
Хахаха и куда же бежать собрались? Где вы нужны?
Словения , Хорватия, Португалия
Хххех представляю сказочную жизнь в словении и португалии у человека, которого даже украинские налоги и заработки не устраивают.
холява написав:
Что же вы свой прогноз по валюте никак не напишете ?
Очень жду .
Курс будет расти, пока не развернется.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:11
холява написав:Investor_33
Не надо убого утрировать.
Я вам рассказал о всех налогах.
Я не написал , что я что то и где то скрываю и не плачу .
Я вам постарался в доступной форме (надо задуматься над вашей интерпретацией) объяснить ПОЧЕМУ стало тяжело работать и НЕВОЗМОЖНО завезти контрабанду.
Соре конечно, но сложилось мнение что Вам трудно стало работать как раз из-за того, что стало "НЕВОЗМОЖНО" завезти контрабанду...
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Investor_33
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