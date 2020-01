Додано: Сер 22 січ, 2020 12:28

Investor_33 написав: холява написав: Почему бы вам не придумать еще пару грандиозных мыслей ?

Да, с воображением норм!)

Давайте тогда еще раз по импорту товара из Польши, что из Вашего списка кардинально поменялось (улучшения "зеленых явамнелохов") кроме невозможности ввезти контрабанду? Прям на столько что в Португалию с Хорватией захотелось...

холява написав:

Причем тут не хотят таможиться ?



Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.



В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!



Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши .

Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ.

После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020).

Потом покажи прибыль для налоговой.

А потом загляни к себе в карман .

Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.



А потом добавьте неплатежеспособное население.



Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать.

Цены на все скоро на все станут европейскими и выше - к тому все и идет.

