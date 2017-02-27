холява написав:Налоги при завозе платишь (НДС ). Дальше контроль местной налоговой.
Просто уже несколько приятелей собрались , перекрестились и уже первую прибыль получают за рубежом. Ни один не пожалел. Жалеют , что не раньше свалили.
А за рубежом насколько налоги гуманнее чем у нас в этом бизнесе?
Может быть и не гуманнее ,.... НО ТЕБЯ НИКТО НЕ ДЕРГАЕТ . Понимаете ? У тебя не меняют правила игры(налогообложение). Тебе не говорят что за то, что кто то получает сверх прибыль по зеленой энергетике , должна заплатить ВСЯ страна , от пенсионеров до служащих. И это называют достижением , да в ж...у такие достижения .
У ВСЕХ (может вы шрифт не отличите , то повторю )В С Е Х одинаковые правила игры !
На сим заканчиваю уверения в настоящем налогоплательщике,....
холява написав:Почему бы вам не придумать еще пару грандиозных мыслей ? Судя по вашим предыдущим сообщениям воображение у вас хоть куда !
Да, с воображением норм!) Давайте тогда еще раз по импорту товара из Польши, что из Вашего списка кардинально поменялось (улучшения "зеленых явамнелохов") кроме невозможности ввезти контрабанду? Прям на столько что в Португалию с Хорватией захотелось... холява написав: Причем тут не хотят таможиться ?
Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.
В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!
Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши . Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ. После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020). Потом покажи прибыль для налоговой. А потом загляни к себе в карман . Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.
А потом добавьте неплатежеспособное население.
Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать. Прости Господи , а ведь хотел матюгню написать.
холява написав:Почему бы вам не придумать еще пару грандиозных мыслей ? Судя по вашим предыдущим сообщениям воображение у вас хоть куда !
Да, с воображением норм!) Давайте тогда еще раз по импорту товара из Польши, что из Вашего списка кардинально поменялось (улучшения "зеленых явамнелохов") кроме невозможности ввезти контрабанду? Прям на столько что в Португалию с Хорватией захотелось... холява написав: Причем тут не хотят таможиться ?
Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.
В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!
Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши . Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ. После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020). Потом покажи прибыль для налоговой. А потом загляни к себе в карман . Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.
А потом добавьте неплатежеспособное население.
Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать. Прости Господи , а ведь хотел матюгню написать.
Цены на все скоро на все станут европейскими и выше - к тому все и идет. С контрабандой то можно было скидки делать исходя из "А потом добавьте неплатежеспособное население."
"The quieter you become, the more you are able to hear"