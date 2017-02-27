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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35723573357435753576>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 185
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
34
24.51-25.0
11%
21
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:12

  twin написав:Другий аук. поспіль не впливає на зміцнення, просто не дає рости, якось тонко все і не зрозуміло...
Не збільшував долю грн, просто залишився при тій, що мав на рахунку.

Ну і чудово. Хіба нам потрібен долар нижче 24? Ні!
Але і вище 26 до кінця року теж не хочеться побачити.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:15

  Investor_33 написав:
  холява написав:Investor_33

Не надо убого утрировать.
Я вам рассказал о всех налогах.
Я не написал , что я что то и где то скрываю и не плачу .

Я вам постарался в доступной форме (надо задуматься над вашей интерпретацией) объяснить ПОЧЕМУ стало тяжело работать и НЕВОЗМОЖНО завезти контрабанду.

Соре конечно, но сложилось мнение что Вам трудно стало работать как раз из-за того, что стало "НЕВОЗМОЖНО" завезти контрабанду... :roll:


Почему бы вам не придумать еще пару грандиозных мыслей ?
Судя по вашим предыдущим сообщениям воображение у вас хоть куда !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:15

  холява написав:Налоги при завозе платишь (НДС ).
Дальше контроль местной налоговой.

Просто уже несколько приятелей собрались , перекрестились и уже первую прибыль получают за рубежом.
Ни один не пожалел.
Жалеют , что не раньше свалили.


А за рубежом насколько налоги гуманнее чем у нас в этом бизнесе?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:22

  escobar написав:Курс будет расти, пока не развернется.


Логично. Даже и поспорить не с чем. :D

Зображення
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 22 січ, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:24

  Aps написав:
  холява написав:Налоги при завозе платишь (НДС ).
Дальше контроль местной налоговой.

Просто уже несколько приятелей собрались , перекрестились и уже первую прибыль получают за рубежом.
Ни один не пожалел.
Жалеют , что не раньше свалили.


А за рубежом насколько налоги гуманнее чем у нас в этом бизнесе?


Может быть и не гуманнее ,.... НО ТЕБЯ НИКТО НЕ ДЕРГАЕТ .
Понимаете ?
У тебя не меняют правила игры(налогообложение).
Тебе не говорят что за то, что кто то получает сверх прибыль по зеленой энергетике , должна заплатить ВСЯ страна , от пенсионеров до служащих.
И это называют достижением , да в ж...у такие достижения .

У ВСЕХ (может вы шрифт не отличите , то повторю )В С Е Х одинаковые правила игры !


На сим заканчиваю уверения в настоящем налогоплательщике,....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Почему бы вам не придумать еще пару грандиозных мыслей ?
Судя по вашим предыдущим сообщениям воображение у вас хоть куда !

Да, с воображением норм!)
Давайте тогда еще раз по импорту товара из Польши, что из Вашего списка кардинально поменялось (улучшения "зеленых явамнелохов") кроме невозможности ввезти контрабанду? Прям на столько что в Португалию с Хорватией захотелось...
холява написав:
Причем тут не хотят таможиться ?

Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.

В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!

Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши .
Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ.
После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020).
Потом покажи прибыль для налоговой.
А потом загляни к себе в карман .
Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.

А потом добавьте неплатежеспособное население.

Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать.
Прости Господи , а ведь хотел матюгню написать.
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Бо фірмові запасні частини - це той же лохотрон.
У мне на форді недавно вентилятор перестав працювати на 1-3 швидкостях.

плюсанул за правду,сам сталкивался в мегане с такой бедой. сравнил цены: https://prom.ua/p866924964-rezistor-oto ... troen.html
и https://prom.ua/p866929387-rezistor-oto ... troen.html и у офов еще+++ к цене.
В итоге взял простой от ситроёна и давно как порядок.Правда сначала еще полевой транзистор перепаивал с новой термопастой на старом реле,думал поможет и шоб малой кровью, ну и хочешь лучше- сделай сам© .Помогло частично: вообще не работало,а стало только на 4-й работать :mrgreen:
Офов после гарантии не посещаю,ток масло,фильтры купить.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:27

холява
откуда в фарах на РЕНО ДАСТЕР ультрафиолет? там галогенки

на МБ плавный рост...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:28

  Investor_33 написав:
  холява написав:Почему бы вам не придумать еще пару грандиозных мыслей ?
Судя по вашим предыдущим сообщениям воображение у вас хоть куда !

Да, с воображением норм!)
Давайте тогда еще раз по импорту товара из Польши, что из Вашего списка кардинально поменялось (улучшения "зеленых явамнелохов") кроме невозможности ввезти контрабанду? Прям на столько что в Португалию с Хорватией захотелось...
холява написав:
Причем тут не хотят таможиться ?

Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.

В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!

Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши .
Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ.
После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020).
Потом покажи прибыль для налоговой.
А потом загляни к себе в карман .
Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.

А потом добавьте неплатежеспособное население.

Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать.
Прости Господи , а ведь хотел матюгню написать.


Цены на все скоро на все станут европейскими и выше - к тому все и идет.
С контрабандой то можно было скидки делать исходя из "А потом добавьте неплатежеспособное население."
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:29

  Alex2007 написав:
  escobar написав:Курс будет расти, пока не развернется.


Логично. Даже и поспорить не с чем. :D

поправка, сначала расти медленно, а с мая быстро
edvardd
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