Додано: Сер 22 січ, 2020 12:36

Народ,

А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?



- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?

- убеждение, что цены никогда не станут ниже?

- кто зарабатывает в долларе - понятное желание

- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?

- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...



Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.

Востаннє редагувалось rasmus в Сер 22 січ, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.

