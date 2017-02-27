Звезда "Солнце" и еще там много факторов: линзы,слой и т.д.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:30
Звезда "Солнце" и еще там много факторов: линзы,слой и т.д.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:32
Investor_33
По всем признакам вы обыкновенный , неработающий б а л а б о л !
Впрочем, более мудрый человек , еще раньше меня это предположил .
Должен отметить , что не первый раз сталкиваюсь с вашим пустозвонством .
На сим считаю наше общение законченным на долгие года.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:33
Вот жесть то... Какая мешанина из слов.... Точно бот.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?
- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...
Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.
Востаннє редагувалось rasmus в Сер 22 січ, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:39
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.01.2020.......................24,3007
Доллар прибавил 5 копеек.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После короткой паузы, с 10-15 до 10-45 подросли на 3 копейки. Опять сделали паузу и с 11-05 до 11-50 прибавили еще 4 копейки.
Похоже, народ расслабился и не стал строить стратегии на выходной в США. Сегодня наблюдаем естественный для среды после выходного понедельника дефицит доллара.
НБУ вчера на рынок не выходил четвертый день подряд.
Коррсчета немного сократились за счет небольшого роста объема суточных сертификатов. Казначейство и инкассация друг друга почти уравновесили.
Объем валютного рынка в ТОМный понедельник ожидаемо сократился до 152.5 млн.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:39
Черт подери , они и являются ИСТОЧНИКОМ УЛЬТРАФИОЛЕТА !
Или Вы думаете как происходит процесс отражения.?
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:40
Про честность на таможне..
Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного документа, кроме этого чека так и не получил.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Новые инструкции еще в диковинку. Привыкают! ))))
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:43
Многим слишком уж сложнаааа работать, когда бумага в дефиците и цены на импорт по хорошему надо бы снижать.
Вот когда баксик прет вверх то здорово получаетса - инфляция и эмиссия зашкаливают, свои валютные проепы можно списывать на покупателя, да еще подкалывать глупцов не скупившихся на дне по 26.4
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:48
сильно заблуждаетесь - оттуда :
Мощным источником ИК-излучения в диапазоне длин волн 0,3. .. 3,0 мкм являются галогенные лампы накаливания. Индикатриса излучения ТИ близка к сферической...
для общего развития:
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