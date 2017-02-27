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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3573357435753576>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 185
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
18%
34
24.51-25.0
11%
21
25.01-25.5
15%
27
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
27
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:30

  edvardd написав:холява
откуда в фарах на РЕНО ДАСТЕР ультрафиолет? там галогенки

на МБ плавный рост...

Звезда "Солнце" и еще там много факторов: линзы,слой и т.д. https://service.garage.zp.ua/
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:32

Investor_33
По всем признакам вы обыкновенный , неработающий б а л а б о л !
Впрочем, более мудрый человек , еще раньше меня это предположил .

Должен отметить , что не первый раз сталкиваюсь с вашим пустозвонством .
На сим считаю наше общение законченным на долгие года.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:33

  Investor_33 написав:
  холява написав:Почему бы вам не придумать еще пару грандиозных мыслей ?
Судя по вашим предыдущим сообщениям воображение у вас хоть куда !

Да, с воображением норм!)
Давайте тогда еще раз по импорту товара из Польши, что из Вашего списка кардинально поменялось (улучшения "зеленых явамнелохов") кроме невозможности ввезти контрабанду? Прям на столько что в Португалию с Хорватией захотелось...
холява написав:
Причем тут не хотят таможиться ?

Мудрые улучшения "зеленых явамнелохов" привели к дурным последствиям.

В Харькове "ЛОСК "(крупнейший автобазар Украины ) полупустой !!!!

Вот Вы импортируйте товар , ну хотя бы из Польши .
Заплатите за ТРАНСПОРТ ,НДС, СКЛАД,ГРУЗЧИКИ.
После этого "зряплату " (минималку начисляешь 4700 , а налоги платишь 2020).
Потом покажи прибыль для налоговой.
А потом загляни к себе в карман .
Мало того , что себе мало что остается ,к тебе еще пару м у д а к о в из различных органов в гости заглянут.

А потом добавьте неплатежеспособное население.

Ей Богу , хочется УСЕ свернуть и податься к Е---Й Фене отсюда подальше , чтобы таких знатоков не читать.
Прости Господи , а ведь хотел матюгню написать.


Вот жесть то... Какая мешанина из слов.... Точно бот.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?

- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...

Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.
Востаннє редагувалось rasmus в Сер 22 січ, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:39

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.01.2020.......................24,3007
Доллар прибавил 5 копеек.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После короткой паузы, с 10-15 до 10-45 подросли на 3 копейки. Опять сделали паузу и с 11-05 до 11-50 прибавили еще 4 копейки.
Похоже, народ расслабился и не стал строить стратегии на выходной в США. Сегодня наблюдаем естественный для среды после выходного понедельника дефицит доллара.
НБУ вчера на рынок не выходил четвертый день подряд.
Коррсчета немного сократились за счет небольшого роста объема суточных сертификатов. Казначейство и инкассация друг друга почти уравновесили.

Объем валютного рынка в ТОМный понедельник ожидаемо сократился до 152.5 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:39

  edvardd написав:холява
откуда в фарах на РЕНО ДАСТЕР ультрафиолет? там галогенки

на МБ плавный рост...



Черт подери , они и являются ИСТОЧНИКОМ УЛЬТРАФИОЛЕТА !

Или Вы думаете как происходит процесс отражения.?
https://chem21.info/info/279830/
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:40

Про честность на таможне..

Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного :!: документа, кроме этого чека так и не получил.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:"Иди отсюда, потом дадим". Ни одного документа, кроме этого чека так и не получил.


Новые инструкции еще в диковинку. Привыкают! ))))
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:43

  rasmus написав:Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?

- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...

Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.

Многим слишком уж сложнаааа работать, когда бумага в дефиците и цены на импорт по хорошему надо бы снижать.
Вот когда баксик прет вверх то здорово получаетса - инфляция и эмиссия зашкаливают, свои валютные проепы можно списывать на покупателя, да еще подкалывать глупцов не скупившихся на дне по 26.4 :lol:
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:48

  холява написав:
  edvardd написав:холява
откуда в фарах на РЕНО ДАСТЕР ультрафиолет? там галогенки

на МБ плавный рост...



Черт подери , они и являются ИСТОЧНИКОМ УЛЬТРАФИОЛЕТА !

Или Вы думаете как происходит процесс отражения.?
https://chem21.info/info/279830/

сильно заблуждаетесь - оттуда :
Мощным источником ИК-излучения в диапазоне длин волн 0,3. .. 3,0 мкм являются галогенные лампы накаливания. Индикатриса излучения ТИ близка к сферической...
для общего развития:
https://qna.habr.com/q/121737
edvardd
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