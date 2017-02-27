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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:52
удалил
Востаннє редагувалось холява
в Сер 22 січ, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:57
это капец как банк аваль оперативно меняет курс (сегодня чуть ли не почасово (уже па24,50 !!! от себя)
было где то с утреца было па24,35
с чем связана такая оперативность?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Сер 22 січ, 2020 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:57
fler написав:
Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного
документа, кроме этого чека так и не получил.
флер , СЕЙЧАС ВСЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ .
На руки выдают СМР с печатями ,счет-факуры с отметками таможни, ГТД
....а да пропуск на выезд
Востаннє редагувалось холява
в Сер 22 січ, 2020 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:58
холява написав:
удалил
я читал,он так не думает
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:00
Yuri_61 написав:
банк аваль сегодня уж больно супероперативно меняет курс (сегодня чуть ли не почасово (уже па24,50 !!! от себя)
было где то с утреца было па24,35
с чем связана такая оперативность?
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Yuri_61
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:01
холява написав: fler написав:
Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного
документа, кроме этого чека так и не получил.
флер , СЕЙЧАС ВСЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ .
На руки выдают СМР с печатями ,счет-факуры с отметками таможни, ГТД
....а да пропуск на выезд
Странно ... Карго Партс растут как на дрожжах... Тоже запчасти
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Den
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:03
Yuri_61 написав:
это капец как банк аваль оперативно меняет курс (сегодня чуть ли не почасово (уже па24,50 !!! от себя)
было где то с утреца было па24,35
с чем связана такая оперативность?
"Белки" тоже скачут
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Igor3777
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:09
Alex2007 написав: escobar написав:
Курс будет расти, пока не развернется.
Логично. Даже и поспорить не с чем.
Ну что поделаешь, точнее пока никак.
Одно разве можно сказать уверенно - еще -18% по итогам года вряд ли состоится.
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escobar
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:10
Igor3777 написав: Yuri_61 написав:
это капец как банк аваль оперативно меняет курс (сегодня чуть ли не почасово (уже па24,50 !!! от себя)
было где то с утреца было па24,35
с чем связана такая оперативность?
"Белки" тоже скачут
Так вот кто безобразничает под обличьем рыжика на межбанке!
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escobar
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:12
холява написав: fler написав:
Знакомый растаможил товар по-честному. Ему выставили счет, пошел оплатил, получил чек, пришел за таможенными документами на свой товар. Ему сказали: "Иди отсюда, потом дадим". Ни одного
документа, кроме этого чека так и не получил.
флер , СЕЙЧАС ВСЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ .
На руки выдают СМР с печатями ,счет-факуры с отметками таможни, ГТД
....а да пропуск на выезд
Ув. Холява, кто ж против
Речь о том, что кроме чека не выдали НИЧЕГО - ни в каком виде, ни в бумажном, ни в электронном.
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fler
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